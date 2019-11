Uitgebrande boerderij was op last van de burgemeester gesloten

De boerderij is door brand verwoest (Foto: Gerrie de Groot/112Groningen)

De boerderij die maandagavond in Nieuw-Beerta is uitgebrand, was op last van burgemeester Cora Yfke Sikkema van Oldambt gesloten.

De huurder van het pand is er drie maanden geleden uitgezet omdat er een hennepkwekerij in de boerderij was ontdekt en omdat de man overlast veroorzaakte.

Mogelijk brandstichting

Het pand brandde maandagavond af. Het vermoeden bestaat dat er brandstichting in het spel is. De politie heeft dinsdag buurtonderzoek gedaan in Nieuw-Beerta.

Dinsdag meldde zich bij RTV Noord een man die zegt de huurder van het pand te zijn en dat de boerderij in tegenstelling wat de brandweer beweert, niet leegstaand is.

Ook beweerde hij dat er een hond en twee katten zouden zijn omgekomen bij de brand

In gesprek

De gemeente Oldambt is ook benaderd door deze man. 'Volgens ons was het pand leeg en hebben wij ook niets aangetroffen bij de brand. Ik ga deze week met de deze man in gesprek', aldus burgemeester Sikkema.

