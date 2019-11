'Wij zijn strijders. En we laten geen strijder achter op het slachtveld'

Ook boer Piet Postma uit Oldekerk was maandagavond bij het politiebureau in Zuidhorn om steun te betuigen aan collega Roel Heemstra. Of collega... 'Medestrijder. Wij noemen onszelf strijders', zegt Postma.

Daarom waren Postma en zijn medestrijders maandag ook in Zuidhorn. Strijdvaardig: 'Als 'Groep Niezijl' vallen wij onder Farmers Defense Force. Wij noemen onszelf strijders. En strijders laten een medestrijder niet alleen achter op het slachtveld', zegt Postma.

Met z'n trekker

Postma had, net als veel andere boeren, z'n trekker meegenomen naar het politiebureau in Zuidhorn. En niet zonder reden.

'De trekkers zijn voor ons een middel', zegt Postma. 'Ik ben nu twee keer in Den Haag geweest, en de beelden spreken voor zich: het leek wel oorlog. Het leger doet precies hetzelfde als wat wij doen. Eigen rechter spelen? Nee, helemaal niet. Dat is de insteek niet. Wij proberen een punt te maken. Op een in principe vredige manier.'

Van een mug een olifant

Welk punt was er maandag in Zuidhorn te maken? Postma: 'Wij pikken het niet dat er van zo'n klein muggetje een olifant wordt gemaakt.' Het aanrijden van een politiepaard met een trekker, dat was volgens Postma namelijk een 'ongelukje'.

Het aanrijden van het paard was een inschattingsfout, die nooit zo opgeblazen had mogen worden Boer Piet Postma

Wij zijn deskundigen, zegt Postma. 'Als je op de rem trapt, maakt zo'n trekker nog even een sprongetje. Het was volgens mij een inschattingsfout, die nooit zo groot opgeblazen had mogen worden. Misschien dat ie z'n excuses had moeten aanbieden, maar dat is kennelijk niet gebeurd.'

Onzinnig machtsvertoon

Dreigend: 'Kijk, de politie heeft met grof geschut en met onzinnig machtsvertoon Roel van huis opgehaald. Maar als het op machtsvertoon aankomt, hebben ze aan ons boeren een kwaaie.'

Ook wat er maandagavond in Zuidhorn gebeurde, was weer een gevolg van machteloosheid, zegt Postma. 'Pure machteloosheid, want we zijn in feite nog geen stap verder gekomen. Gelukkig zijn we nu weer in gesprek met (gedeputeerde) Staghouder en (minister) Schouten. Vandaar dat de acties momenteel ook op een laag pitje staan.

Trekkers weer gestart

De boeren zitten, aldus Postma, even in de wachtkamer. 'maar ik sluit niet uit dat de trekkers binnenkort weer gestart worden.

Lees ook:

- 'Boeren overtraden strafwet met blokkade politiebureau'

- Boer die agenten in huis vasthield, blijft langer vastzitten

- Boze boeren vertrekken weer na blokkade politiebureau Zuidhorn