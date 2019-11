Pekela neemt financieel risico om consultatiebureau te redden

Het had niet veel gescheeld of het consultatiebureau in De Kiepe in Nieuwe Pekela zou worden gesloten. Het was een breekpunt voor de coalitiepartijen in Pekela. Zij stemden dinsdagavond alleen in met de begroting als dat punt geschrapt zou worden.

Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Om toch tot een sluitende begroting te komen, moet Pekela nu een financieel risico nemen van 15.000 euro.



Bezuinigen

Pekela moet voor komend jaar een half miljoen euro bezuinigen. De gemeente wijt de tekorten aan kosten in de jeugdzorg, de toename van mensen die hulp vragen bij de gemeente en gestegen personeelskosten. Daardoor, zo schrijft de gemeente, 'is er niet of nauwelijks geld voor nieuw beleid of iets extra's'.

Een van de voorgestelde besparingen was het verplaatsen van de spreekuren naar het consultatiebureau in Oude Pekela. De voorziening in Nieuwe Pekela zal dan gesloten worden.

In politiek Pekela is weinig draagvlak voor dat voorstel. Coalitiepartijen SP, Samen voor Pekela en PvdA lieten direct al weten niks te zien in dat plan. Andere partijen sloten zich daarbij aan. Zij maakten daar zo'n groot punt van, dat de gemeente Pekela niks anders kan dan een financieel risico nemen.



Financieel risico

Het sluiten van het consultatiebureau zou 15.000 euro opleveren. Dat geld moet nu ergens anders vandaan komen. Pekela heeft geld gereserveerd voor vennootschapsbelasting, maar weet nog niet of en hoeveel het moet betalen. Het is nog wachten op bericht van de Belastingdienst. In die pot zit 40.000 euro.

Pekela haalt nu 15.000 euro uit die pot. 'Dat is wel een financieel risico', vertelde burgemeester Jaap Kuin daar bij. Het consultatiebureau in Nieuwe Pekela is voor de raad zo belangrijk, dat zij dinsdagavond bereid was dat risico te nemen.



Meer bezuinigingen

Het consultatiebureau wordt dus ontzien, andere bezuinigingen worden wel 'gewoon' uitgevoerd. Enkele voorgestelde maatregelen: bezuinigen op peuterwerk (100.000 euro besparing), minder onderhoud plegen aan openbaar groen (50.000 euro) en het beëindigen van de inzet van BOA's (55.000 euro).

Ook de onroerendezaakbelasting (ozb) wordt met vijf procent extra verhoogd. Dat levert structureel 100.000 euro op.



Dierentuin en bibliotheek

De begroting in Pekela werd dinsdagavond uiteindelijk aangenomen, maar er staan nieuwe uitdagingen te wachten. Het college wil vanaf 2021 bezuinigen op bibliotheekwerk en beide dierenweides in Pekela. De partijen hebben dinsdagavond al aangegeven dat zij ook dat willen voorkomen.

Bij de voorjaarsnota wordt daarover gesproken. Ook daarvoor zal, als besloten wordt de dierenweides en bibliotheek te ontzien, dekking gevonden moeten worden.