Partijen willen onderzoek naar TopDutch-campagne

Volgens de PVV, Forum voor Democratie en de Partij voor het Noorden is er reden de aanbesteding en ook de resultaten van de campagne tegen het licht te houden.

Niets terechtgekomen

'Van de oorspronkelijke uitgangspunten van TopDutch met een breed scala aan projecten en bedrijvigheid is nauwelijks iets terechtgekomen', vindt het trio oppositiepartijen. Afspraken over de opzet en de invulling van de campagne zijn volgens de partijen niet nagekomen en de resultaten van de TopDutch-campagne zijn mager, zeggen ze. 'Alleen de 'groene chemie' is eraan opgehangen.'

Ze willen onder meer weten of het Groningse bureau Initio van reclameman Gerard de Boer zich aan de afspraken heeft gehouden rond de inschrijving op de aanbesteding. Die afspraken gingen onder meer over de rolverdeling tussen het reclamebureau enerzijds en anderzijds de Groningse ondernemer Stef van der Ziel, de Emmenaar Niels Palmers en het Friese bureau Tres van Chris van der Voorn.

Mogelijk ongeldig

Partijen trekken de conclusie dat de aanbesteding en de subsidieverstrekking mogelijk ongeldig zijn wanneer inderdaad blijkt dat Initio afspraken heeft geschonden en eigenhandig de organisatie en uitvoering van de campagne heeft aangepast.

Initio kreeg in november 2017 na een gewonnen aanbestedingsprocedure van de drie noordelijke provincies de opdracht de 'Brandingcampagne Noord-Nederland' te doen, een opdracht waar een bedrag van 1,2 miljoen euro, exclusief BTW, mee was gemoeid. Een jaar na de gunning van de opdracht werd het bedrijf door de provincies tot orde geroepen omdat deadlines niet werden gehaald, er onvoldoende resultaten waren en er niet genoeg focus was.

Nodige bezorgdheid

'Wij willen u nogmaals aangeven dat wij de nodige bezorgdheid hebben over de voortgang over het project en de campagnes', aldus de provincie in een brief aan het reclamebureau. 'Wij verwachten van u een inhaalslag het komende halfjaar.' De partijen vragen ook opheldering over wat de provincie Groningen heeft gedaan om Initio aan de afspraken te houden.

Dat het niet liep hield ook verband met de ruzie die al kort na de start van de TopDutch-campagne ontstond tussen Initio en de andere drie partijen. Die laatsten trokken zich uit onvrede terug.

Alles in het werk

PVV, PvhN en FvD pleiten er bij het College van GS voor 'alles in het werk te stellen om TopDutch weer terug te brengen naar de oorspronkelijke uitgangspunten'. De opdracht die Initio bij aanvang meekreeg was genereren van tien kansrijke 'leads' van bedrijven die zich in Noord-Nederland willen vestigen en tweeduizend nieuwe banen, binnen vijf jaar na de start van de campagne.

TopDutch trok begin 2017 de aandacht met een brutale campagne die een fabriek van de autofabrikant Tesla naar Noord-Nederland moest halen. De Brandingcampagne Noord-Nederland die door Initio onder de vlag van TopDutch werd gedaan was een vervolg op de Tesla-campagne.

