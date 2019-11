Groot deel van de leraren staakt; in Tolbert wordt buiten les gegeven (update)

In Tolbert krijgen leerlingen buiten les (Foto: Elwin Baas/RTV Noord)

De meeste basisscholen in onze provincie houden hun deuren vandaag vanwege de grote landelijke onderwijsstaking gesloten.

Ook zijn er scholen die wel openblijven, maar die minder lesgeven of hun programma aanpassen.

'In het Noorden is zeker zeventig tot tachtig procent van de basisscholen dicht', zei

regiobestuurder Hayo Bohlken van de Algemene Onderwijsbond eerder deze week.

Voortgezet onderwijs

In het voortgezet onderwijs zijn er ook acties, maar is de actiebereidheid minder groot.

'Het voortgezet onderwijs blijft wat achter, maar ook daar vallen behoorlijke gaten in het rooster', stelt Bohlken.

Manifestatie

Onder meer in Leeuwarden wordt een regionale manifestatie gehouden. Ook houden veel scholen eigen acties.

'Het is echt ongelooflijk druk', zegt verslaggever Eva Hulscher, die in Leeuwarden is.

Buiten zitten

Bij basisschool De Regenboog in Tolbert staan ze op een ludieke manier stil bij de problemen in het onderwijs. De leerlingen krijgen buiten les, onder het motto: 'Regering laat ons niet in de kou staan'.

'Wij wilden niet dichtgaan, maar vinden wel dat er actie nodig is', zegt leerkracht Charissa de Vries. 'Daarom zijn we buiten gaan zitten om les te geven. We hebben allemaal onze oorwarmers op en de sjaal om, het komt vast goed.'

Leerlingen van groep 7 krijgen les over de reden van de onderwijsactie. En dat terwijl vriendjes die op andere scholen zitten vrij zijn. 'Vervelend', vindt Rikkert, een van de leerlingen.

Verslaggever Eva Hulscher vertelt over de regionale acties:



Bloembollen poten

Ook op de basisschool in Zeerijp wordt niet gestaakt, maar helpen de leerlingen bij het poten van bloembollen in het dorp.

Leerlingen in Zeerijp poten bloembollen (Foto: Elwin Baas/RTV Noord)



Wat willen de stakers?

Leraren en schoolleiders eisen dat de politiek meer geld uittrekt om de lerarentekorten en de werkdruk aan te pakken en willen meer salaris. De extra 460 miljoen euro van onderwijsminister Arie Slob vinden ze veel te weinig.



Dit bericht is aangevuld met de acties van een aantal Groningse scholen en een quote over de manifestatie in Leeuwarden.



Lees ook:

- Onderwijsbond: 'Er komen steeds meer stakers en de boosheid wordt groter'

- Lerarenstaking gaat woensdag tóch door: 'Excuses aan alle ouders voor de onrust'