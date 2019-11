Lopend Vuur: Ik kan niet zonder radio

Het is vandaag precies honderd jaar geleden dat de eerste Nederlandse radio-uitzending in de ether ging. Op 6 november 1919 verzorgde radiopionier Hanso Idzerda vanuit Den Haag de allereerste radio-uitzending.

De jubileumdag is uitgeroepen tot Dag van de Radio. In Beeld en Geluid in Hilversum presenteert de Groningse mediahistoricus Huub Wijfjes zijn boek Honderd jaar radio. Het boek laat zien hoe radio van nieuwe en onbekende technologie uitgroeide tot een mainstream medium.

Al honderd jaar zorgt radio voor je nieuwsvoorziening, voor muziek, sfeer en ontspanning. In die honderd jaar zijn er wel veel meer media bijgekomen. Maar toch...

Vroeger was de radio zeer belangrijk voor de nieuwsvoorziening. Nu heb je daar meerdere kanalen voor.



