Dorpsbelangen boos op Stadskanaal en COA: 'Wij weten van niets'

Dorpsbelangen Musselkanaal is 'not amused' over het feit dat de gemeente Stadskanaal en het COA praten over een mogelijke heropening van het azc in Musselkanaal.

De belangenorganisatie voor Musselkanaal zegt niet geïnformeerd te zijn over het voornemen. 'En dat terwijl we de gemeente meerdere keren gevraagd hebben: Klopt het dat Musselkanaal mogelijk weer open gaat? Maar we horen niets en dat is eigenlijk te gek voor woorden', zegt Dorpsbelangen-voorzitter Ben Schomaker.



Geen standpunt

Schomaker benadrukt dat Dorpsbelangen geen direct standpunt heeft, het is niet per se voor of tegen. In het verleden werd het azc omarmd door Dorpsbelangen en hielpen bewoners van het azc mee bij projecten, zoals het opknappen van bos.



Slechte zaak

Maar voor de toekomst vindt Schomaker het een slechte zaak dat het dorp niet gekend is. 'De bestuurders denken dat ze alleen op de wereld zijn en vertellen ons niets. Ik heb nu geen idee wat onze inwoners ervan vinden. Door zo te handelen creëer je geen draagvlak.'



Wie komen er?

Want, zo waarschuwt Schomaker, het is de vraag wie er in het mogelijke azc in Musselkanaal worden geplaatst.

'In het verleden verliep het allemaal goed. Maar wie komen er nu te wonen? Als het net als in Ter Apel ook zogeheten 'veiligelanders' zijn, zijn wij tegen. Daar hebben ze in Ter Apel al genoeg problemen mee en op die problemen zitten wij niet te wachten.'

