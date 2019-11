Leraren delen flyers uit: 'Kies voor het onderwijs, want het is een supermooi beroep'

Op een aantal plaatsen in onze provincie delen leraren flyers uit om aandacht te vragen voor de problemen in het onderwijs. Dat gebeurt op de dag van de landelijke onderwijsstaking.

Jeroen de Roo van de Monseigneur Bekkerschool in Veendam flyert in het centrum van de Parkstad. 'Wij voelen ons absoluut niet serieus genomen door onze regering. We staan voor goed onderwijs en dat gaat niet voor niets.'

Op de flyers die hij uitdeelt, staan teksten van Loesje die over onderwijs gaan.

Poppenkast

Een groep juffen van de Veendammer school heeft een poppenkastvoorstelling gemaakt over de problemen waar scholen mee kampen.

'Supermooi beroep'

Ook op de Grote Markt in Stad wordt geflyerd. 'Wij willen een ander soort actie dan de stakingsmanifestatie in Leeuwarden', zegt Marijn Karsten van basisschool De Windroos in Zuidhorn.

'We willen graag op een positieve manier uitdragen: kies voor het onderwijs, want het is een supermooi beroep.'

'Zo leuk is het onderwijs', staat op de flyers die uitgedeeld worden, aangevuld met een aantal redenen waarom dat volgens de leraren zo is.

'We hebben een droombaan, we zijn iedere dag met ons hart bezig met kinderen', zegt Charlotte de Jong, directeur van de school in Zuidhorn. 'We kunnen ze wat leren, we helpen ze in hun ontwikkeling: wat is er nou mooier?'

Salaris

Dat er klachten zijn over het salaris van basisschoolleraren, helpt volgens Karsten niet mee om nieuw personeel te vinden.

'Ik kan prima rondkomen, maar kan me ook voorstellen dat er mensen zijn die zeggen: Ik laat deze baan links liggen. Ik hoor het ook van een buurjongen. Die vindt de zij-instroom wel interessant, maar vindt dat hij er te veel voor moet inleveren. En dat hoor ik vaker. Zo krijg je de mensen er niet bij.'

Zaadjes planten

Directeur De Jong is positief over de toekomstige generatie leraren.

'Van de pabo's komen ontzettend veel passievolle mensen. Deze week hadden we ook weer een paar studenten over de vloer. Ik werd er helemaal blij van: als dit de toekomst is, dan komt het helemaal goed!'

'We hopen vandaag een aantal zaadjes te planten om een aantal mensen erbij te krijgen.'

