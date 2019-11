100 jaar radio-uitzending: 'Omroepen gaven radio's uit als bouwpakket'

Het is vandaag precies 100 jaar geleden dat de eerste Nederlandse publieke radio-uitzending te horen was.

Een grotere radiofan dan Martin van der Velde uit Bedum is in onze provincie waarschijnlijk niet te vinden.

Eerste publieke uitzending

'Het 100-jarig bestaan van de radio hebben we eigenlijk in 1994 al gevierd', zegt Van der Velde. Hij is pr-medewerker van de Nederlandse Vereniging voor de historie van de radio. 'Vandaag vieren we dat het 100 jaar geleden is dat de omroepradio ontstond.'

Hanso Idzerda

De eerste publieke radiouitzending werd in 1919 gemaakt door Hanso Idzerda. De radio bestond al langer. De Italiaan Guglielmo Marconi was gaan experimenteren met de radiogolven die Heinrich Hertz in 1887 had ontdekt en bedacht zo de radio.

Buizenradio en spoelenset

Als je bij Van der Velde in de woonkamer komt, zie je meteen dat radio zijn grootste hobby is Er staan bijvoorbeeld oude buizenradio's en ook een spoelenset die gemaakt is in de Nederlandsche Radio Industrie, het bedrijfje van radiopionier Hanso Idzerda.

'Als je van band of frequentie wilde wisselen, moest je een andere set spoelen hebben', legt Van der Velde uit. 'Radio is voor mij amusement en techniek. Het is een uitdaging voor mij om dat oude spul weer origineel te krijgen.'

Varadyne

Op de kast staat ook een houten doos met grote knoppen. 'Dat is een Varadyne', zegt Van der Velde. Omroepen als de VARA, AVRO en KRO gaven radio's uit als bouwpakket. Ze leverden dan de onderdelen en de plaatselijke timmerman moest er een radio van maken.'

Nieuwe radio's vindt Van der Velde niet zo interessant. 'Als daar iets aan stuk is, kan ik er niks meer aan doen. Aan die oude apparaten heb ik heel wat zitten solderen.'