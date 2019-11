Stakende leraren doen oproep aan ouders: 'Laat ook je stem horen'

'De kinderen moeten alle aandacht krijgen die ze verdienen en dat krijgen ze nu niet, omdat we met klassen van 30 zitten. Er was beloofd dat we meer handen in de klas zouden krijgen, dat is er nooit van gekomen.'

Joost Eggebeen baalt stevig van de problemen in het basisonderwijs en daarom is hij aanwezig op de regionale stakingsmanifestatie in Leeuwarden, waar duizenden mensen zijn.

'Front vormen'

'We hebben kinderen van allerlei pluimage die we moeten bedienen. Dat willen we ook, maar het gaat gewoon niet meer', zegt Eggebeen, die werkt op basisschool De Huifkar in Woltersum. 'De administratieve last is er ook nog bijgekomen... Het zit me ontzettend hoog. Wij moeten nu één front formen, voor andermans kinderen.'

Want de steun van de ouders wordt gemist, zegt Arjan van der Kooi. Hij is directeur van De Kronkelaar in Wagenborgen. 'Het is heel belangrijk dat zij ook opstaan. Ouders: laat ook je stem horen.'

Ludieke acties

Een aantal scholen in onze provincie voert ludieke acties en is niet bij de manifestatie.

'Heel jammer', zegt Karin van Dijk, die als lerares op de Kronkelaar werkt. 'Ik vind dat je als school één front moet vormen, zodat het kabinet nu eindelijk een keer overstag gaat. En niet de één niet en de ander wel. Ik vind gewoon: scholen dicht. En van mij mag dat vaker gebeuren.'

Mandy Derksen van De Vuurtoren in Groningen spreekt de zaal toe:



Stakingslied

Een groep leerkrachten van de Vrije School in Stad bracht een speciaal strijdlied ten gehore in Leeuwarden.

'Een kennis uit Utrecht heeft dit lied geschreven en naar ons geappt. Die kunnen we mooi gebruiken, dachten we', legt Hugo Brouwer van de school uit. 'Eerst zongen we het voor de lol in de auto, maar ik ken de organisator en zo kwamen we op het podium terecht.'

Debbie Rutten werkt sinds drie maanden op de Vrije School. 'Het is best wel pittig', zegt ze over werken in het onderwijs. 'Het salaris moet in ieder geval rechtgetrokken worden met het voortgezet onderwijs, zodat daar niet meer zo'n groot gat tussen zit. En meer handen in de klas lijkt mij ook goed.'

