Toekomstige zonneparken Westerwolde moeten inwoners wat opleveren

De gemeente Westerwolde streeft er naar dat toekomstige zonneparken voor vijftig procent eigendom worden van lokale inwoners en ondernemers. Het staat in de leidraad: 'Maatschappelijk rendement uit Zonneparken in Westerwolde'.

Maar de gemeente zegt er gelijk bij dat het niet altijd haalbaar is. Er is daarom ook nagedacht over 'optie B'. Met een rekenmodel wordt dan gekeken of er voldoende waardevermeerdering is voor inwoners.

Die waardevermeerdering kan dan bereikt worden door compensatie, het ondersteunen van andere ontwikkelingen of het helpen bij de verduurzaming van huizen via een fonds.

Profiteren

Wethouder Henk van der Goot staat erop dat de gemeenschap mee profiteert van de zonneparken. 'We hebben ooit een keer het gas in onze bodem gevonden, maar of wij daar voldoende van hebben meegeprofiteerd in deze provincie durf ik te betwijfelen. Die fout moeten we nooit weer maken, denk ik', zegt de wethouder.

333 hectare in behandeling

In de gemeente Westerwolde lopen nog acht aanvragen voor zonneparken met een totale oppervlakte van 333 hectare. De grootste, nog lopende aanvraag, is van Powerfield. Dat wil 80 hectare bijbouwen op een al bestaand zonnepark van 120 hectare.

Alle lopende en toekomstige aanvragen worden getoetst aan de nieuwe leidraad. Uiteindelijk moet wethouder Van der Goot bepalen of er voldoende draagvlak is gecreëerd voor de zonneparkplannen. De leidraad helpt daarbij: 'Het is een middel om draagvlak te creëren', licht Van der Goot toe.

