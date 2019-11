Zo check jij of je gevaarlijke loden waterleidingen hebt

Waterbedrijf Groningen geeft opheldering aan klanten die zich afvragen of hun waterleidingen van lood zijn gemaakt. Dit naar aanleiding van landelijke berichtgeving.

In sommige huizen, vooral oude woningen met loden binnenleidingen, is het loodgehalte in het kraanwater te hoog. De Gezondheidsraad adviseert om loden leidingen te vervangen, omdat het een risico kan vormen voor de gezondheid.

Ook in nieuwbouwhuizen kan het loodgehalte in het water in de eerste maanden hoger zijn.

Vervangingsronde

'Wij hebben tot 2005 in totaal 273.000 oude aansluitingen in de provincie Groningen vervangen', legt een woordvoerder van het waterbedrijf uit. De kans dat er nu nog aansluitingen met loden waterleidingen zijn is dus erg klein. Toch blijft het de verantwoordelijkheid van woningeigenaren om leidingen binnenshuis te controleren.

'De eigenaar is zelf verantwoordelijk voor alle leidingen en apparatuur achter de watermeter', zegt de woordvoerder. 'In een huis van vóór 1960 is het dus belangrijk te weten of loden leidingen zijn vervangen door ander materiaal.'

Het Waterbedrijf Groningen publiceerde de onderstaande video, waarin wordt uitgelegd hoe klanten op loden leidingen kunnen controleren.



Monsters

Waterbedrijf Groningen neemt ieder jaar honderden monsters van drinkwater op verschillende plekken in de provincie. Tijdens de inspecties wordt gecontroleerd op bijvoorbeeld bacteriën en zware metalen, waaronder lood. 'De afgelopen vijf jaar is uit al die monsters nog geen enkele keer lood ontdekt.'

Risico's

Hoge blootstelling aan lood is vooral voor baby's (die flesvoeding krijgen), jonge kinderen en zwangere vrouwen niet goed. De Gezondheidsraad adviseert daarom nu alle resterende loden leidingen in oude woningen te saneren. Naar schatting zijn er nog tussen de 100.000 en 200.000 huizen met loden leidingen.

Totdat dat is gebeurd, zouden de risicogroepen volgens de Gezondheidsraad flessenwater moeten gebruiken. Bewoners van nieuwbouwhuizen zouden de kraan in de eerste maanden steeds goed moeten doorspoelen voor gebruik. Nieuwe materialen, zoals onderdelen van leidingen en kranen, kunnen nog tijdelijk lood afgeven.



