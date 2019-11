'Waarom juf of meester zijn zo fantastisch is'

Maar er is ook een andere kant. De leerkrachten van CBS De Borg in Haren stuurden ons een open brief, waarin ze uitleggen waarom het beroep van leerkracht, ondanks alles, prachtig is.

Waarvoor doe je het?

'Voor dat moment dat het kwartje valt bij een kind. Voor die glimlach van het kind dat vanaf dag 1 boos kijkt. Voor dat kind wat met jou zorgen over thuis deelt. Voor die keer dat je met gekke haren naar je werk mag. Voor het moment dat je samen met ouders gaat voor de toekomst van hun kind. Voor het kind dat sinds het bij jou in de klas zit met plezier naar school gaat. Voor de motivatie van het kind om zelf te leren. Voor alle kennis die je mag delen met je groep. Voor alle onderbroekenlol en grapjes in de klas. Voor de lol met je collega's in de pauze over alle mooie dingen die gebeuren op een dag', schrijven de leraren.

Echt een vak

Volgens hen is leerkracht zijn echt een vak en wordt de basisschool te vaak gezien als een plek om je kinderen op te vangen.

'Terwijl er tegelijk wordt verwacht dat we van alles en nog wat leren aan de kinderen. Van veters strikken tot burgerschap: het komt allemaal op het bordje van de leerkracht. Je wordt geacht van alle markten thuis te zijn en naast al deze vakgebieden hoor je ook nog eens non-stop empathisch te zijn en af te stemmen op alle verschillen in je klas.'

Roeping en beroep

En toch vinden ze dit het mooiste beroep. 'Elke dag 30 kinderen die naar jou kijken voor begeleiding. Elke dag 30 kinderen die blind op je vertrouwen. Elke dag 30 kinderen die naar jou kijken om iets nieuws te leren. Het is een fantastisch gevoel, zo samen als team met je klas ergens voor gaan. We gunnen dit alle kinderen. We gunnen dit alle potentiële leerkrachten. Het is een roeping én een beroep. Een fantastisch beroep!', besluiten de leerkrachten.

