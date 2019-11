Kamer in hoorzitting kritisch op NAM: 'Ik hoor geen enkele zelfreflectie'

Tweede Kamerleden reageerden woensdag kritisch op twee directeuren van de NAM. Zij gaven in een hoorzitting tekst en uitleg aan de Kamer over een dreigement dat het bedrijf uitte in een overleg met het ministerie van Economische Zaken.

NAM-directeur aardbevingen Thijs Jurgens zei daarin dat de NAM genoodzaakt zou worden de gaskraan 'eerder dan praktisch is voor Nederland' dicht te draaien. Dat gebeurde in een gesprek over de versterkingsoperatie en de aansprakelijkheid voor de gevolgen van de gaswinning.

Slachtoffer

De Kamerleden beten vooral van zich af nadat NAM-directeur Johan Atema hen verweet dat ze openlijk en fel hadden gereageerd op de onthulling van RTV Noord afgelopen september. Atema vond dat de Kamerleden hem eerst hadden moeten bellen voor wederhoor.

'Ik vind het moeizaam dat u zich hier neerzet als slachtoffer', zei Tom van der Lee (GroenLinks) daarover tegen Atema. 'Wij zijn volksvertegenwoordigers en geen journalisten.' Hij gaf aan dat de NAM-directeur waarschijnlijk misplaatste verwachtingen heeft van de Kamer.

Geen zelfreflectie

Agnes Mulder (CDA) vulde hem aan: 'Ik heb u juist hier uitgenodigd om wederhoor toe te passen en ik krijg daar vervolgens een veeg uit de pan voor. Dat vind ik heel apart.' Matthijs Sienot (D66) noemde het betoog dat de NAM in de Kamer hield tekenend. 'Ik hoor geen enkele zelfreflectie', zei hij over de houding van de algemeen directeur.

Van der Lee had meer waardering voor het verhaal van Jurgens dan voor dat van algemeen directeur Atema. 'Uw verwijtende toon geeft geen pas', zei hij tegen Atema.

Dreigement

In de hoorzitting stond het wel of niet uiten van het dreigement centraal. De NAM probeerde daar helder over te zijn door te zeggen: 'Wij hebben niet gedreigd. Toen niet, daarvoor niet en daarna niet.'

De NAM benadrukte bovendien het verslag niet te kennen. 'Van deze overleggen zijn geen verslagen gemaakt', aldus NAM-directeur aardbevingen Thijs Jurgens. 'Was er maar een verslag geweest dat we gezamenlijk hadden geaccordeerd. Dan had dit er niet in gestaan.'

Geen genoegen

Maar Kamerleden namen daar niet zonder meer genoegen mee. 'Ik krijg een verslag onder ogen dat volgens mij voldoende onderbouwd is', aldus Van der Lee (GroenLinks) daarover. 'Dit past voor mij in een groter patroon om anderen onder druk te zetten', reageert Sienot (D66).

Sandra Beckerman (SP) nam ook geen genoegen met de woorden van de NAM: 'Thijs Jurgens zegt eerst: ik kan het me niet herinneren. Daarna: het is niet gezegd. En nu: het was geen dreigement, maar een uiteenzetting.'

Enkel VVD-Kamerlid Mark Harbers was milder voor de NAM. Hij zei dat alles mogelijk berust op een misverstand. Dan nog verweet hij de NAM wel lang te hebben gewacht met een verhaal richting de Kamer. 'Als dit berust op een misverstand, dan had dat veel eerder uit de wereld kunnen zijn.'

Hellig

NAM-directeur Johan Atema had na afloop het idee dat zijn boodschap is aangekomen bij de Kamerleden.

De Kamerleden zelf bleven echter achter met een onbevredigend gevoel. 'We hebben geen antwoorden gekregen op onze vragen', aldus Beckerman (SP). Mulder (CDA) verwoordde het na afloop als volgt: 'Ik ben hellig.'