Verhuizing bibliotheek naar Forum in volle gang

Ruim 90.000 boeken gaan in speciale karren de verhuiswagen in (Foto: Reinder Smith/RTV Noord)

Het is even wennen voor de vaste bezoekers van de bibliotheek in de stad Groningen. De centrale bibliotheek in de Oude Boteringestraat bestaat sinds deze week niet meer en de nieuwe bieb in het Groninger Forum gaat pas over drie weken open.

Ondanks dat de verhuiswagen voor de deur staat en er karren met boeken naar buiten worden gereden, lopen sommige bezoekers onverstoorbaar naar binnen.

Weg moeten sturen

'We hebben vandaag al een paar keer mensen weg moeten sturen', zegt verhuismanager Maurice Laros. 'Ondanks alle borden met 'gesloten' erop lopen ze gewoon naar binnen.'

Niet zo vreemd, want de bibliotheek zit al ruim 25 jaar in het pand dat de Italiaanse architect Georgio Grassi ontwierp.

Bottleneck

Ruim 90.000 boeken gaan in speciale karren de verhuiswagen in en worden dan naar het Groninger Forum gereden. 'Dat rijden met die verhuiswagens is eigenlijk de enige bottleneck die we op het ogenblik hebben', zegt Laros. 'Het Forum is vlakbij, maar de vrachtauto's moeten flink omrijden omdat er op het ogenblik allemaal wegafsluitingen in het centrum zijn.'



De Groninger bibliotheek als organisatie stamt uit 1903 en is al talloze malen verhuisd, maar deze verhuizing is bijzonder omdat de collectie verspreid door het hele Forum komt te staan, en dus geen eigen gebouw meer heeft. Zo komt bijvoorbeeld de non-fictie - de informatieve boeken - op de achtste etage van het Forum te staan.

Wel wennen

'Je doet er met de roltrappen een paar minuten over om boven te komen,' zegt Marc Rupert, de collectie-coördinator van de bieb. 'Dat wordt wel even wennen voor de klanten, maar het heeft ook voordelen.'

Rupert vervolgt: 'Zo hebben we meer functies gekregen en kunnen we nu verschillende zaken met elkaar verbinden. Op de vijfde etage zijn de filmzalen en daar hebben we straks ook de film-dvd's staan. En de strips staan op de etage van Storyworld, het voormalige stripmuseum.'

Logische indeling

En dat is een logische indeling, vindt Rupert. 'Want mensen die geïnteresseerd zijn in het één, zijn vermoedelijk ook geïnteresseerd in het ander', aldus Rupert.

Om het geheel te bewonderen en om weer boeken te lenen moeten de liefhebbers nog even geduld hebben. Het Forum gaat pas op vrijdag 29 november om 17.00 uur open.

