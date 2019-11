Rust: Donar de pauze in met tien punten achterstand vs Spirou

Donar kijkt woensdagavond bij rust tegen een 42-32 achterstand aan vs het Belgische Spirou in de derde wedstrijd van de poulefase FIBA Europe Cup.

Heel lang ging het volstrekt gelijk op, na het eerste kwart was het 20-19. Onder aanvoering van een ontketende Anthony Beane, die in de eerste helft goed was voor 23 punten, sloegen de Belgen een gaatje.

Stream en liveblog

Topscorer bij Donar is voorlopig Donte Thomas met acht punten. Knokken de Groningers zich in de tweede helft terug of blijft de voorsprong van de thuisploeg in tact? Volg de ontkoping van dit duel via onderstaande stream en liveblog: