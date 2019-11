Straks live: Donar treft Belgische bekende

Het is weer een belangrijke avond voor de basketballers van Donar. De Groningers spelen woensdagavond in het Belgische Charleroi het derde pouleduel in de Europe Cup tegen Spirou Basket.

Spirou, dat het vorige seizoen als derde eindigde in de competitie en in de kwartfinales van de play-offs werd uitgeschakeld, kent dit seizoen een moeizame start in de Belgische competitie. Alle vijf duels gingen tot nu toe verloren in eigen land.

Beane en Libert

Spirou begon wel goed aan het Europese seizoen. De Belgen versloegen Pinar Karsiyaka in eigen huis met 81-76. Anthony Beane (25 punten) en Alexandre Libert (23 punten) waren in die wedstrijd het gevaarlijkst namens Spirou.

Verlenging

Het tweede pouleduel van Spirou werd na verlenging pas nipt verloren uit bij Phoenix Brussels (104-101). Anthony Beane was deze keer goed voor 28 punten. Yoeri Schoepen maakte er 20.

Phoenix Brussels

De ploeg van coach Erik Braal begon eveneens goed aan de poulefase met een thuiszege op Phoenix Brussels (75 - 63). Donte Thomas was toen goed voor 26 punten en Vernon Taylor maakte zijn debuut voor Donar.

Pinar Karsiyaka

Vorige week verloren de Groningers het tweede duel in het Turkse Izmir met twintig punten verschil van Pinar Karsiyaka (77 - 57). Donar had in die wedstrijd en schotpercentage van slechts 27 procent tegen de sterk verdedigende Turken.

Oude bekende

Overigens troffen Spirou en Donar elkaar vorig seizoen eveneens in de eerste poulefase van de Europe Cup. In België werd met 28 punten verschil verloren door de Groningers (92 - 64). In MartiniPlaza was Donar net iets sterker (76 - 73).

Stream en liveblog

Het duel begint woensdagavond om 21.15 uur en is live te volgen via onderstaande stream en liveblog: