Braal: 'Ik neem de volledige verantwoordelijkheid voor deze nederlaag'

Braal wond er geen doekjes om. 'Ons spel was slordig, we waren niet scherp. Dat reken ik mezelf enorm aan. We hebben alle wetten die het mogelijk maken om te winnen met voeten getreden, waren niet klaar om te spelen. Daar ben ik verantwoordelijk voor.'

Slordig spel

Door het slordige spel van Donar kwam Spirou, dat zelf een beroerde competitiestart kent, makkelijk in de wedstrijd. 'We geven hun nota bene vertrouwen om te winnen', foetert Braal verder.

'Het verschil in turn-overs was veel te groot, we liepen elkaar in de weg. Van tevoren hadden we gedacht deze wedstrijd te kunnen winnen. Als je dan zo fors verliest, komt dat hard aan.'

Geen niveau

Bijna alle Donar-spelers haalden hun niveau niet. 'Onze uitreeks is super beroerd. Dit is niet de eerste keer, ook bij Benfica en Pinar verloren we dik. Dat baart veel zorgen voor de toekomst.'

Simpel

'In sport is echter ook heel simpel, winnen we de volgende wedstrijd in Brussel en pakken we de twee thuisduels, dan gaan we alsnog door. Want ik denk dat vier overwinningen genoeg zijn', besluit Braal zijn verhaal.

