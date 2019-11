Ruim 4.000 handtekeningen tegen hondenbelasting Groningen

Volgens wethouder Paul de Rook (D66) is de hondenbelasting nodig vanwege de financiële situatie van de gemeente. Bovendien moet binnen twee jaar na de herindeling van de gemeente Groningen, Haren en Ten Boer in de hele gemeente dezelfde hondenbelasting gelden.

Hondvriendelijk Groningen

Tijdens een debat in de Groningse gemeenteraad deed onder anderen Wil Driessen van de vereniging Hondvriendelijk Groningen een beroep op politieke partijen om toch af te zien van het invoeren van hondenbelasting.

'De hondenbelasting zit me ontzettend hoog', zegt Driessen. 'Iedereen in de gemeente profiteert ervan, en slechts een kleine groep moet betalen.'

PvdA-raadslid Rik van Niejenhuis en Michel Mooi uit Ten Boer laten de petitie zien (Foto: Gemeente Groningen)



Poep opruimen

'Mensen met katten, paarden en kanaries hoeven geen belasting te betalen. Wij wel, en we moeten ook nog eens de poep opruimen. Anders krijgen we er een bekeuring van 149 euro bovenop.'

Bovendien doet de gemeente Groningen in Driessens ogen weinig terug voor hondenbezitters. 'In Amsterdam, Utrecht en Rotterdam is de hondenbelasting al afgeschaft. Zelfs daar staan er, bijvoorbeeld in het Vondelpark, prullenbakken met zakjes voor hondenpoep. In Groningen kan dat er niet eens af.'



Ozb voor bedrijven

Wat Jimmy Dijk (SP) betreft wordt de ozb voor bedrijven verhoogd en kan de hondenbelasting daarmee van tafel. Ook andere oppositiepartijen zijn kritisch. PVV'er Ton van Kesteren wil het liefst alle 'linkse klimaathobby's' op een laag pitje zetten om geld te besparen.

Toch wist de oppositie net als in het debat over de contributie voor sportverenigingen nog niet één vuist te maken tegen de coalitiepartijen.

Die lieten op hun beurt weten achter de hondenbelasting te blijven staan, al erkende wethouder De Rook wel dat hij de 'hondentaks' liever niet had ingevoerd. 'Als het mogelijk is schaffen we het graag snel weer af, maar voor 2020 lukt dat niet meer', zegt D66-fractievoorzitter Berndt Benjamins.

'Mensen verhuisd om van hondenbelasting af te komen'

Volgens Wil Driessen, die zelf één hond heeft, zijn er in het verleden zelfs mensen verhuisd om hondenbelasting te ontlopen. Zou dat straks opnieuw kunnen gebeuren, als het plan voor de hondenbelasting op 13 november definitief wordt aangenomen? 'Dat zou zomaar kunnen, ja zeker.'

