Gemeentebestuur zet mes in Groninger stedenbanden

'Ik had mezelf voorgenomen om dit nooit meer te doen'. Voormalig raads- en Tweede Kamerlid Marjo van Dijken (PvdA) doelt op het inspreken in de raad waar ze zelf ooit deel van uitmaakte.

Maar als voorzitter van de Stichting Stedenband Groningen-Moermansk zegt ze niet anders te kunnen. 'Het is een wrange samenloop van omstandigheden. In het jaar dat we dertig jaar bestaan worden we dertig procent gekort op ons budget.'

Laatste waarschuwing

Het gemeentebestuur wil fors op de stedenbanden bezuinigen. Het gaat om een bedrag van zo'n 15 duizend euro. 'Voor de uitvoering, het faciliteren en in stand houden van het netwerk is mankracht nodig. En continuïteit', aldus Van Dijken. 'Politici claimen dat er meloenen doorgeslikt moeten worden, voor ons voelt het meer als ene ananas.'

'Moeder waarschuwt nog één keer', zo vervolgde ze haar betoog. 'Uw stedenband voert al 30 jaar uw doelstellingen uit op internationaliseringsbeleid. Als jullie niet uitkijken dan leiden deze korte termijn bezuinigingen op de lange termijn tot het verlies van iets bijzonders.'

Oldenburg en Bremen

De voorgenomen bezuinigingen treffen ook die andere stedenband, die tussen Groningen en San Carlos in Nicaragua. 'Wij begrijpen heel goed dat er bezuinigd moet worden', zegt bestuurslid Anjo Grakist. 'Maar wij zijn trots op wat we doen, en willen graag met de voeten in de klein blijven staan. Zowel in Groningen als in de rivierklei in San Carlos.'

Waar de meeste fracties het belang van de stedenbanden onderschrijven, is coalitiepartij D66 een stuk kritischer. 'Die stedenbanden leveren ons niets op en Moermansk en San Carlos wel', aldus fractievoorzitter Berndt Benjamins. 'Neem bijvoorbeeld onze relaties met Oldenburg en Bremen, daar halen we veel meer uit. Dan zou ik daar eerder in investeren.'

De gemeenteraad debatteert later deze maand over de conceptbegroting van het college van burgemeester en wethouders.