Politie laat ontevreden gemeenteraad achter bij 'soap' over politiebureau Ter Apel

De gemeenteraad van Westerwolde is ontevreden over de toezeggingen van politiechef Gery Veldhuis. Hij gaf woensdagavond aan op zoek te zijn naar een plek in Ter Apel waar volgens hem een 'volwaardig' politiebureau gerealiseerd kan worden.

Het politiebureau in Ter Apel ligt onder vuur omdat de politie de werkwijze op het bureau in Ter Apel heeft aangepast. Cellen worden niet meer gebruikt en agenten starten hun diensten in Stadskanaal op.

Ook is er niet vooraf overlegd met de burgemeester over de aanpassingen. Met de aanpassingen wordt een belangrijke afspraak met de gemeenteraad geschonden. Er is afgesproken dat het bureau in Ter Apel een 'volwaardig' politiebureau moet zijn.

Drie gebouwen

De politiechef wil alsnog de afspraken nakomen en zegt te kijken naar een locatie waar zo'n 'volwaardig' politiebureau gecreëerd kan worden in Ter Apel. Volgens hem moet zo'n politiebureau in ieder geval twee cellen, verhoor- en spreekkamers, een ontvangstplek en voldoende werkplekken hebben.

De politieorganisatie heeft drie gebouwen op het oog, waaronder het huidige politiebureau in Ter Apel.

Noodhulpauto

Maar de gemeenteraad is nog niet tevreden met de acties van de politiechef. Onder 'volwaardig' verstaan de raadsleden iets anders. Ze willen dat het politiebureau weer een plek wordt waar agenten hun diensten beginnen. Ook wil de raad dat er een extra noodhulpauto komt in de gemeente. De politiechef wil dat nog niet beloven.

Tot ontsteltenis van de raad. Een raad die al boos was. 'Dan zijn we weer gekomen bij een nieuw hoofdstuk bij de soap over het politiebureau', zei Marco Vischer van Gemeentebelangen wanneer hij begint met zijn betoog. CDA'er Herma Hemmen spreekt over een 'bom die ontploft is'.

Boze burgemeester

Ook burgemeester Velema is zichtbaar gefrustreerd over de situatie: 'Ik ben boos op mezelf dat dit mij overkomen is'. Na het betoog van de politiechef zei Velema dat zijn 'woede nog steeds niet weg is'.

De gemeenteraad heeft Velema nu opgedragen om opnieuw met de politiechef het gesprek aan te gaan. De verschillende partijen verwachten binnen een maand de resultaten van dat overleg.

