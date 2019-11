Rottumers en geitenhouder recht tegenover elkaar

Uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is gebleken dat buurtbewoners binnen straal van twee kilometer meer kans hebben op een longontsteking. Het RIVM doet momenteel nog onderzoek naar welk verband er precies is tussen longontsteking en de nabijheid van een geitenhouderij.

Kwaad op gemeente

Annemarieke Aarts is één van de inwoners van Rottum die minder blij is met de komst van de geitenhouderij.

'De GGD zegt: 'Zolang de conclusie van dat onderzoek er nog niet is, vestig dan geen nieuwe geitenhouderij. We snappen niet waar die verhoogde kans vandaan komt, dat zijn we aan het onderzoeken.' Wij vinden het gek dat de gemeente gewoon een vergunning heeft afgegeven voor de geitenhouderij.'

De gemeente verkiest de ondernemer boven de gezondheid van de inwoners Annemarieke Aarts - inwoner van Rottum

Aarts is kwaad op de gemeente. 'Ze verkiezen de ondernemer boven de inwoner. Ze hadden onze gezondheid voorop kunnen stellen, maar dat doen ze niet. Ze zeggen dat ze de ondernemer niet kunnen stoppen.'

Niets tegen boer

Volgens haar zou de gemeente een partij moeten zijn die de inwoners beschermt. 'Waar moeten we anders naartoe?'

Wel benadrukt Aarts dat ze niets tegen de boer zelf hebben. 'We zijn geen pietlutten, het is niet dat we niets willen. Maar het signaal dat de GGD afgeeft hebben we heel duidelijk gehoord.'

Het is echt niet fijn op deze manier. Ik voel me in een hoek gedrukt Roy Talens - geitenhouder

Boer betreurt onrust

Geitenhouder Roy Talens vindt het jammer dat er zoveel onrust is. 'We hebben geprobeerd om de mensen gerust te stellen, maar dat werkt niet. Het onderzoek loopt nog en we werken daar ook graag aan mee.'

Talens heeft het gevoel dat de hele buurt tegen hem is. 'Dit gun je niemand. Het is echt niet fijn op deze manier. Ik voel me in een hoek gedrukt.'

Bedrijfsrisico

Voor Talens worden het nog spannende tijden, in afwachting van het onderzoek. 'Je gaat financiële verplichtingen aan, ik kan niet meer stoppen met mijn bedrijf. Ik heb geïnvesteerd in mijn bedrijf.'

Volgens Aarts is dat zijn eigen risico. 'Bij het aanvragen van de vergunning kreeg hij te horen dat er een bezwaarperiode aan vastzit. Hangende de bezwaarprocedure had hij moeten wachten. Het is zijn bedrijfsrisco.'

Uitkomsten begin 2021 verwacht

De gemeente laat weten dat de uitkomsten van dat onderzoek van het RIVM pas begin 2021 worden verwacht. Zo lang kan en mag de gemeente volgens eigen zeggen niet wachten met het geven van de vergunning.