Onderzoek: prijsdaling bij woningen door azc's in dunbevolkte gebieden

Het azc in Ter Apel drukt mogelijk ook de verkoopprijzen van woningen, maar dat is niet onderzocht (Foto: Vincent Jannink/ANP)

Dat blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Het gaat hierbij dan om asielzoekerscentra (azc) die vijfhonderd of meer asielzoekers huisvesten. Bij azc's in steden of azc's die minder dan vijfhonderd asielzoekers opvangen, is geen opvallende daling van verkoopprijzen waargenomen.

Mate van impact

Volgens Michiel Daams, universitair docent Vastgoedkunde, speelt bij prijsdaling van huizen een rol dat omwonenden zich soms lastig met nieuwkomers kunnen identificeren, dat er soms sprake is van overlast en criminaliteit, en leggen azc's daarnaast druk op lokale voorzieningen.

'In dunbevolkte gebieden zijn deze effecten sneller zichtbaar dan in steden. Want in steden wonen veel meer mensen op een kleiner oppervlak, waardoor steden de instroom van asielzoekers beter kunnen absorberen. Daardoor hebben azc's in steden minder impact dan in landelijke gebieden.'

'COA-plan zinvol'

Volgens Daams is het plan van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) om vaker azc's te openen in stedelijke gebieden daarom zinvol.

'En wil je in het buitengebied opvang van asielzoekers organiseren, dan is het zinvoller om opvang op kleinere schaal te organiseren', aldus Daams.

Ter Apel

Het onderzoek van de RUG richtte zich op azc's die tussen 2011 en 2015 zijn geopend. Het azc in Ter Apel zit daardoor niet in het onderzoek, omdat dit langer open is.

'Maar Ter Apel is wel een groot azc in een dunbevolkt gebied, dus het is mogelijk dat ook daar het azc de woningprijzen kan drukken', aldus Daams.

Lees ook:

- Dorpsbelangen boos op Stadskanaal en COA: 'Wij weten van niets'

- Mogelijk opnieuw asielzoekers in Musselkanaal

- COA dringend op zoek naar extra asielbedden in Groningen