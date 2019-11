Glasvezelcoöperatie Westerkwartier heft zichzelf op

De glasvezelcoöperatie Westerglas in het Westerkwartier stopt ermee. De coöperatie heeft te weinig leden kunnen mobiliseren om de aanleg van een glasvezelnetwerk te realiseren. Westerglas werd opgericht om in eigen beheer snel internet aan te leggen.

Voorzitter Jan Hut vindt het spijtig dat het niet is gelukt voldoende mensen enthousiast te krijgen voor het initiatief.

Breedband Westerkwartier

'Toen we onze plannen ontvouwden zagen commerciële partijen dat er een markt is voor glasvezel in dit gebied. Zij zijn toen ingestapt en bleken stevige concurrenten te zijn. Daar konden we niet van winnen', aldus Hut.

De coöperatie werd ooit opgericht als stichting Breedband Westerkwartier. Aanvankelijk was het plan om in het hele gebied een glasvezelnetwerk aan te leggen. Maar dat bleek te ambitieus. Daarop werd besloten te beginnen in het Zuidelijk Westerkwartier, ten zuiden van de snelweg A7.

'De groep was te klein'

In totaal werden achthonderd mensen lid van Westerglas, waarvan ongeveer de helft in het Zuidelijk Westerkwartier. Hut: 'In het begin liep het aantal leden snel op, maar op een gegeven moment vlakte dat af en kwamen en nog nauwelijks leden bij. De groep was te klein en de concurrentie van de commerciële partijen deed de rest.'

Ondanks het feit dat de stekker er nu uitgetrokken wordt, kijkt Hut tevreden terug op het hele proces. 'Ik geloof in een coöperatie waarin de leden zelf de baas zijn over hun glasvezelnetwerk. Je ziet overal, wereldwijd, coöperaties uit de grond schieten. Mensen hebben blijkbaar vertrouwen in die organisatievorm. We hebben veel enthousiasme opgewekt in het gebied en dat vind ik heel waardevol.'