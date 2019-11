Straks ook via de drive-in: een vegaburger

Restaurant Vegan Eats aan de Radesingel in Stad opent zondag een drive-in. Daarmee kunnen klanten hun veganistische maaltijd afhalen terwijl ze in de auto blijven wachten.

Vegan Eats begon ruim drie maanden geleden als bezorgrestaurant en werkt daarvoor samen met verschillende bezorgdiensten.

Te afhankelijk

Die manier van werken levert weliswaar klandizie op, maar heeft ook een keerzijde. 'We zijn heel afhankelijk van deze diensten, ook wat groei betreft', vertelt Alexander Postma namens het restaurant.

'We moeten deze bedrijven dertig procent commissie betalen, maar krijgen er soms ook klachten over. Zo kunnen we tijdelijk offline gehaald worden als er op drukke tijden geen bezorgers beschikbaar zijn. Daar worden wij dan weer over gebeld.'

Andere bron van inkomsten

Tijd om het heft in eigen hand te nemen, dacht Postma.

'We zijn op zoek gegaan naar een andere bron van inkomsten. Ik heb een achtergrond in de IT en heb toen een eigen bestelservice ontwikkeld.

Hoe werkt de drive-in?

Aan de Radesingel zal vanaf zondag geen McDrive-achtig gebouw verrijzen. Dat is toekomstmuziek, vertelt Postma. Hoe de drive-in dan wel werkt?

'We hebben een aparte website ontwikkeld. Daar tik je aan wat je wilt eten en reken je af. Vervolgens komen wij de bestelling bij je auto brengen.'

Buurman van McDonalds

Hoe druk de nieuwe afhaaldienst het krijgt, kan Postma moeilijk inschatten. Op Facebook zeggen honderd mensen hun komst naar de opening van zondag toe, nog eens zevenhonderd mensen zijn geïnteresseerd.

'Voor de meeste mensen is het een nieuw concept', zegt Postma. 'Het is een beetje als stunt bedoeld, een uitprobeersel.'

'We hopen natuurlijk dat het zo druk wordt dat het op de Radesingel niet meer te doen is. Onze droom is om naast McDonalds Hoogkerk een locatie te openen. Een groen vegarestaurant waar je je auto kunt opladen terwijl je wacht.'