Dit Was De Week: 'Boos dat we nog moeten blijven bestaan'

De week begon met protesterende boeren. Dat ging niet over de stikstofregels, maar over een opgepakte collega. Mensen en bedrijven die niet van wijken willen weten, die waren er veel deze week.

'Wij zijn strijders'

'Groep Niezijl' van de Farmers Defense Force liet maandag van zich horen in Zuidhorn. De boeren noemen zich strijders en de hele groep streed voor de vrijlating van hun 'medestrijder'. Tijdens het boerenprotest bij het provinciehuis reed een trekker een paard aan. De bestuurder van de trekker werd opgepakt, maar de politie wil meer onderzoek doen.

Agenten gingen daarom naar het huis van de boer die het paard aanreed. Ze wilden foto's maken. De stiefvader van de boer in kwestie weigerde dat en belemmerde vervolgens de agenten een vrije doorgang. 'Gijzeling', aldus de politie en nam de stiefvader mee naar het politiebureau. De boeren van Groep Niezijl waren het daar niet mee eens en gingen op hun trekkers verhaal halen.



Tóch versterken

Honderden Groningers in het aardbevingsgebied krijgen toch te maken met de versterking van hun woning. Er werd door het Rijk juist vanuit gegaan dat dit bij deze huizen waarschijnlijk niet nodig was.

Dat blijkt uit documenten die in handen zijn van RTV Noord.

De steekproef toont aan dat de huizen wel degelijk versterkt moeten worden, omdat ze nog altijd niet aan de meest recente veiligheidsnorm voldoen. De versterkingsmaatregelen zijn meestal weliswaar minder ingrijpend, maar nog altijd noodzakelijk.

'Dit voelt als het halen van je gelijk', zegt de Lopster wethouder Bé Schollema over het onderzoek. Hij zit met een aantal andere bestuurders in het Versterkings Overleg Groningen. 'Deze steekproef is representatief en laat dus zien dat alle woningen in deze groep versterkt moeten worden.'

Wel of geen staking?

De stakende leraren hebben geen trekkers, dus besloten ze te demonstreren met miniatuur-trekkers en op andere - soms ludieke, soms klassieke- wijze. Dat leverde een hoop fraaie plaatjes op.

Veel scholen waren gesloten, maar ze gingen woensdag niet allemaal dicht. In Tolbert besloot basisschool De Regenboog om op een andere manier te demonstreren. De leraren gaven buiten les.

Ook in Zeerijp zochten ze een alternatieve manier van demonstreren. Leerlingen hielpen daar bij het poten van bloembollen in het dorp. Leraren van scholen die wel dichtgingen togen naar Leeuwarden om de manifestatie bij te wonen. Volgens de Algemene Onderwijsbond was zo'n tachtig procent van de basisscholen gesloten.



De NAM houdt voet bij stuk

De NAM mocht woensdag aantreden in de Tweede Kamer naar aanleiding van de opmerking van directeur aardbevingen Thijs Jurgens. Hij zei dat de NAM genoodzaakt zou worden de gaskraan 'eerder dan praktisch is voor Nederland' dicht te draaien.



Samen met algemeen directeur Johan Atema gaf hij in een hoorzitting tekst en uitleg aan de Kamer over dit dreigement dat werd geuit tijdens een overleg met het ministerie van Economische Zaken. Van zelfreflectie bij de NAM was volgens veel Kamerleden amper sprake.

Het was een druk weekje voor de NAM. Eerder deze week was er het nieuws dat de bevingsgedupeerden die immateriële schade vorderen volgens de NAM niet in het gelijk gesteld hadden mogen worden door de rechtbank. Eind november volgt nog een gesprek tussen de NAM en de advocaat van de gedupeerden. Het gerechtshof doet overigens pas uitspraak op 14 januari 2020.

Tien jaar Groninger Bodem Beweging

De Groninger Bodem Beweging strijdt al tien jaar tegen (onder meer) de NAM, maar vond dit nog geen reden tot een feestje. 'Ik denk dat je pas van een feest kunt spreken als je jezelf kunt opheffen', vertelt voorzitter Jelle van der Knoop.

Ook woordvoerder Derwin Schorren van de actiegroep is 'trots op de afgelopen tien jaar', maar tegelijkertijd 'boos dat we nog moeten blijven bestaan'.



Bolding blijft burgemeester

Burgemeester Henk Jan Bolding is de eerste, kroonbenoemde, burgemeester van gemeente Het Hogeland. Bolding is op dit moment nog waarnemend burgemeester van de fusiegemeente, maar mag zijn ambtsketen houden. Het Hogeland is ontstaan uit een fusie tussen de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond.

Volgens de voorzitter van de selectiecommissie past Bolding goed binnen de profielschets die de raad had opgesteld. De burgemeester zelf schuift zijn blijdschap niet onder stoelen of banken. Vanaf 29 januari is Bolding officieel burgemeester van Het Hogeland.



Het wordt langzamerhand kouder en de dagen worden steeds een stukje korter. Maar de herfst levert ook mooie plaatjes op.