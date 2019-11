Zanger traumahelicopter presenteert Nederlandstalig album

Na een korte pauze komt zanger Mark Lada nu met een nieuwe Nederlandstalige band: Mark Lada's Golden Arches. Donderdagavond presenteert hij hun debuutalbum in Vera in Groningen.

Ze stonden op Noorderslag, Lowlands en toerden door de Verenigde Staten. Het garagerocktrio traumahelicopter uit Groningen was vanaf 2010 een regelrechte sensatie.

Op een podium in Memphis kreeg Lada, die in het gewone leven Mark van der Ploeg heet, een ingeving: 'Ik sta hier in het Engels te zingen en die mensen verstaan één op één waar ik het over heb.'

'Ik vond dat ik een keer de ballen moest hebben'

Terug in Groningen bedacht de 31-jarige Lada dat hij eens wat anders wilde dan 'twee trommels en twee gitaren', vertelt hij op een terras in de Groninger binnenstad.

'En ik vond ook dat ik een keer de ballen moest hebben om het in het Nederlands te proberen.' Hij huurde een studio in Eindhoven en nodigde een aantal bevriende muzikanten uit mee te komen doen.

Overnacht besloten om Nederlands te gaan

Mark Lada's Golden Arches is de band die daaruit ontstaat. Daarin onder meer muzikanten uit bekende Nederlandse bands als Mozes and the Firstborn en The Afterpartees.

'Ik had demo's gemaakt voor de jongens in de band en er ook een Nederlandstalig nummer tussen gestopt, eigenlijk een uitprobeersel maar ze reageerden daar het meest enthousiast op. Zo van: dat moet je gaan doen, dat vinden we tof en het was stiekem natuurlijk ook het nummer waar ik zelf het meeste bij voelde en toen heb ik overnacht besloten om Nederlandstalig te gaan.'

Nederlandstalige hiphop

In de hiphop is de Nederlandse taal de gewoonste zaak van de wereld. In de 'alternative' rockcircuit nog altijd een bijzonderheid. 'Ik weet ook niet waar dat door komt', begint Lada.

'Die Nederlandstalige hiphop vind ik best wel tof en kun je best vergelijken met de punk. Jonge kids die thuis achter de computer iets maken. Ik vind dat wel inspirerend. Het zou tof zijn als meer rockbands het weer zouden gaan doen.'

Mark Lada's Golden Arches gepresenteerd in Vera

Op het album van Mark Lada's Golden Arches staan acht liedjes waarin we invloeden uit de punk, rock-'n-roll, powerpop en wat sixties herkennen. De plaat wordt donderdagavond gepresenteerd in Vera in de Oosterstraat in Stad.