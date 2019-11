'Deutsche Bahn ziet af van verkoop Arriva'

De eerste berichten over een verkoop van Arriva kwamen eind vorig jaar naar buiten. Toen werd gemeld dat Arriva 3,5 à 4 miljard euro zou kunnen opbrengen.

Beursgang

De afgelopen tijd werd van verschillende investeerders gemeld dat ze interesse zouden hebben in Arriva.

Behalve een verkoop zou Deutsche Bahn ook een beursgang in Amsterdam overwegen. Het is onduidelijk of die mogelijkheid nu ook van tafel is.

Trein- en busvervoer

Arriva is in meerdere Europese landen actief. In ons land verzorgt het bedrijf treindiensten op verschillende trajecten in het noorden, oosten en zuiden van het land.

Ook heeft Arriva meerdere busconcessies, onder meer in Friesland. Arriva exploiteert - via dochterbedrijf Arriva Touring in Groningen - bovendien de Qliners tussen Groningen en Drachten en Groningen en Emmeloord.

