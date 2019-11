Fietsersbond: waarschuw fietsers tijdig voor omleidingen

Het is de Fietsersbond, bij monde van z'n voorzitter Wim Borghols, een doorn in het oog: het gebrek aan waarschuwingsborden voor fietsers in geval van omleidingen.

'De fiets is een transportmiddel, waarmee je van a naar b wilt', legt Borghols uit, 'en dan is het altijd vervelend als je moet omrijden. Als er op tijd een waarschuwingsbord staat, dan is dat nog tot daar aan toe. Maar écht vervelend is het als het bord pas pal voor de afzetting staat...'

Bij auto's wel

Dat komt nogal eens voor, zegt Borghols. En hoe dat komt? Hij weet het ook niet.

'Bij auto's gebeurt het namelijk wel. Zo kan ik me nog herinneren dat ze twee jaar geleden bezig waren met de brug in Aduard, en dat er in de Stad bij Corpus den Hoorn al borden stonden om daarvoor te waarschuwen.'

Lukt bijna niet

Om dat bij de verantwoordelijken ook voor fietsers gedaan te krijgen, lukt bijna niet. 'We zijn er al een tijdje over in overleg, en af en toe lukt het ook wel, maar heel vaak ook niet.'

Waar het zoal misgaat? 'Neem afgelopen weekend. Bij de Paterswoldseweg in Stad zijn ze bezig met het maken van een nieuwe spoorwegtunnel. Zijn we als fietsers heel blij mee, maar als je niet op tijd wordt gewaarschuwd, dan kom je er pas bij de werkzaamheden achter dat je niet verder kunt. "Verdorie, had mij dat even laten weten bij de Parkweg!", denk je dan. "Dan was ik via het Emmaviaduct gegaan, of via de Peizerweg".'

Anderhalve kilometer terug

Nog een klassiek voorbeeld, van twee jaar geleden: het fietstunneltje bij de Campinglaan, onder de A7 door. 'Daar kwam je pas bij de tunnel achter dat je niet verder kon. Moest je of anderhalve kilometer terug naar de Laan Corpus den Hoorn, of doorrijden naar Hoogkerk, wat drie kilometer om is.'

Het overleg verloopt voorspoedig, en men is ook echt wel welwillend, hoor, betoogt Borghols. 'Maar in de praktijk gaat het nog té vaak mis, en daar balen wij van.' Bovendien, zegt hij: 'Via Groningen Bereikbaar heb ik begrepen dat mijn mail aan de wethouder al voor behoorlijk wat activiteit heeft veroorzaakt. We hebben dus goed

Lees ook:

- Leefbaar Tynaarlo en Fietsersbond willen aanpak 'gevaarlijk fietspad' na botsing tussen fietsers

- Fietsersbond: smallere wegen en bredere fietspaden in Oldambt