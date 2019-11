FC Groningen tegen Vitesse wederom met Asoro en Sierhuis

Tegen Willem II speelde FC Groningen leuk en aanvallend en won het dik verdiend met 2-0. Tegen Vitesse stuurt Danny Buijs waarschijnlijk dezelfde elf spelers het veld op. 'De kans is groot dat we niet gaan wisselen.'

Danny Buijs denkt nog wel eens met weemoed terug aan zijn eerste wedstrijd als trainer van FC Groningen. In Arnhem werd hij met een 5-1 nederlaag terug naar Groningen gestuurd.

Plezierig gevoel

'Daar kijk ik niet met een plezierig gevoel op terug. Het was pijnlijk en ik voelde me toen klein', zegt Buijs. 'Uiteindelijk is dat jaar ook gebleken, zoals altijd in de sport, dat je weleens een tegenslag krijgt die je moet verwerken. Daarna is het zaak om op te staan en terug te vechten. Dat hebben we vorig jaar uitstekend gedaan', blikt de oefenmeester terug.

Buijs kijkt in ieder geval wél met een goed gevoel terug op de wedstrijd van vorige week tegen Willem II. 'Ik ben blij en opgelucht dat we een keer een winstpartij konden koppelen aan een zeer behoorlijke wedstrijd. Je hebt gezien dat veel mensen daar positief en enthousiast van werden.'

Nieuwe dynamiek

Met Joel Asoro en Kaj Sierhuis voorin leek er een nieuwe dynamiek te ontstaan. De trainer was dan ook tevreden met het spel van basisdebutant Asoro.

'Ik denk dat hij wel één van de factoren was zondag, maar ik zag meer goede dingen. De centrale verdedigers durfden in te dribbelen en tot het allerlaatste moment te wachten met hun pass geven. Ik zag veel diepte zonder bal. Ik zag jongens vooruit durven draaien en vooruit durven spelen. Ik zag jongens snel diepte zoeken, dat waren meerdere dingen bij elkaar. Vanaf minuut één zaten we goed in de wedstrijd. Het enige wat uitbleef was die goal in de beginfase.'

Niet gesleuteld

Er wordt dan ook logischerwijs niet gesleuteld aan de basisformatie van FC Groningen. Het enige twijfelgeval is Azor Matusiwa, die met een lichte blessure de wedstrijd tegen Willem II afsloot. Mocht de middenvelder niet op tijd fit zijn, dan zal hij vervangen worden door Samir Memisevic.

'Als hij twee of drie hele wedstrijden heeft gespeeld en fit is dan speelt Samir. We houden er ook rekening mee dat hij tegen Vitesse een flink aantal minuten moet spelen omdat Azor Matusiwa nog een twijfelgeval is. Mocht dat niet gebeuren dan hebben we gelukkig volgende week twee wedstrijden waarin hij ook nog negentig minuten kan spelen. Vervolgens hebben we nog een hele trainingsweek.'

Sterke ploeg

Buijs vindt Vitesse een sterke ploeg. Hij ziet Groningen dan ook niet zomaar winnen in Arnhem. 'Vitesse is licht favoriet. Ze zijn de laatste anderhalf jaar thuis heel sterk. Ik denk dat de meeste mensen Vitesse dan ook als favoriet zien vrijdag.'

Ramon Pascal Lundqvist, Gabriel Gudmundsson en Michael Breij zijn weer in training met de groep. 'Dat gaat de goede kant op, maar ik neem ze nog niet mee naar Arnhem.'

