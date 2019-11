'CDA kijkt naar de toekomst, maar moet wel oog houden voor platteland'

Het CDA moet als volkspartij wel oog houden voor het platteland. Dat is de boodschap van de Groninger CDA-fractievoorzitter Robert de Wit, in aanloop naar het partijcongres van zaterdag.

Op het partijcongres wordt het CDA-rapport 'Zij aan Zij' besproken, waarin een toekomstvisie voor de koers van de partij is geschetst. Zo zal de boer minder moeten exporteren, maar moet er een eerlijker prijs komen voor producten binnen de eigen landsgrens. Ook moet vanwege de verstedelijking van de samenleving de stad meer worden opgezocht door het CDA.

Kanttekeningen

Fractievoorzitter Robert de Wit van het CDA in Provinciale Staten ziet aanknopingspunten voor het CDA, maar plaatst ook kanttekeningen.

'Wat we als CDA in Groningen vooral belangrijk vinden is dat boeren een eerlijke boterham kunnen verdienen', zegt De Wit.'Nu is dat niet altijd het geval, waardoor boeren voor een lagere prijs producten exporteren naar het buitenland. Wij vinden het vooral belangrijk dat boeren ook hier een boterham kunnen verdienen.'

Zorgen

De Wit maakt zich zorgen over de toenemende blik op de steden van de partij. 'Het gaat natuurlijk veel over de steden, maar we vinden het juist belangrijk om het ommeland ook vertegenwoordigd te zien binnen het CDA. Daar maak ik me zorgen over.'

Toch ziet de CDA-voorman uit naar een partijcongres waar leden een goede discussie met elkaar kunnen voeren. 'Wat er voor ons voornamelijk uit springt is dat het CDA kijkt naar de toekomst, ook richting 2030 en daarna: wat heeft de samenleving nodig en hoe gaan we daar mee om?'

Vertrouwen

Volgens De Wit leven er zorgen onder Groninger afdelingen van het CDA over met name de boerenparagraaf, maar ziet hij de discussie met vertrouwen tegemoet.

'Er zijn een aantal uitspraken gedaan, daar wordt door de media een bepaald frame op geplaatst. Dat zorgt voor vragen onder onze achterban. Maar we vinden het goed om de discussie met elkaar aan te gaan.'