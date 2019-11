Warming-up: Vitesse - FC Groningen

Uit de laatste vier eredivisiewedstrijden pakte de Trots van het Noorden maar liefst tien punten. Daarmee is het aan een opmars in de competitie bezig. Vorige week werden de drie punten tegen Willem II ook nog eens met goed voetbal bereikt en zo lijkt er ineens heel veel mogelijk voor het team van coach Danny Buijs.

Goed voetballen, weinig weggeven en winnen. Dat was de conclusie die vorige week getrokken kon worden aan het einde van de wedstrijd. Toch is dat geen zekerheid voor vrijdagavond, want Groningen won voor het laatst in 2014 in Arnhem.

De vorm: FC Groningen

Spits Kaj Sierhuis is momenteel de man in vorm bij FC Groningen. Tegen Sparta scoorde hij voor het eerst en vorige week vond hij zijn naam maar liefst twee keer terug op het scoreformulier. De spits barst momenteel dan ook van het vertrouwen en vormt vrijdagavond wederom een koppel met Swansey-huurling Joel Asoro.

In de laatste uitwedstrijd kreeg FC Groningen weinig kansen tegen, maar het team creëerde zelf ook niet veel. Tegen Willem II was het dus veel beter; als het team van Danny Buijs daarop weet voort te borduren dan is het zeker niet kansloos.

De vorm: Vitesse

De Arnhemmers verloren de laatste twee competitieduels tegen respectievelijk ADO Den Haag en FC Emmen. Ondanks die nederlagen staat Vitesse nog steeds op een keurige vijfde plaats, met slechts één punt achterstand op PSV. Mocht het team van Leonard Slutsky vanavond drie punten bijschrijven, dan evenaart Vitesse de competitiestart uit het seizoen 2012/2013. Toen stond het ook op 26 punten na dertien speelrondes.

Waar moeten we op letten?

Lukt het FC Groningen om net als vorige week leuk en aanvallend voetbal te laten zien? Gaan we weer spelers zien die diep durven te gaan? Werkt het spitsenkoppel Sierhuis en Asoro weer net zo goed als vorige week? Wordt er wederom weer heel weinig weggegeven? Hoeft Padt opnieuw niet in actie te komen? Zien de spelers waar de ruimtes liggen?

Dit zijn allemaal vragen die we vanavond na afloop kunnen beantwoorden, maar waardoor er zeker uitgekeken kan worden naar deze wedstrijd. Het was vorige week tegen Willem II niet alleen leuk, maar óók goed, waardoor de verwachtingen hoog zijn.

Groningen geeft het hele seizoen al weinig weg en is in defensief opzicht sterk. Maar aanvallend wilde het nog niet vlotten. Tot Willem II dus. Gaat FC Groningen het wederom laten zien of was die wedstrijd een incident? Voetbalminnend Groningen hoopt natuurlijk op het eerste.

Historie

FC Groningen en Vitesse speelden 29 keer eerder tegen elkaar in Arnhem. Vijftien keer won de thuisploeg, negen keer werd het gelijk en vijf keer trok Groningen aan het langste eind.

FC Groningen Live

De wedstrijd is vrijdagavond live te volgen via Radio Noord. Vitesse - FC Groningen begint om 20:00 uur. De uitzending van FC Groningen Live start om 19.30 uur. Niiwino Geertsema presenteert, Stefan Bleeker doet verslag vanuit het stadion. Wim Masker is de analist in de studio. De wedstrijd is ook te volgen via een liveblog op de site en in de app.

Blessures/schorsingen

Ramon Pascal Lundqvist, Gabriel Gudmundsson en Michael Breij zijn er niet bij.

Vermoedelijke opstelling FC Groningen

FC Groningen (4-4-2): Padt; Zeefuik, Te Wierik, Itakura, Warmerdam; Matusiwa, El Messaoudi, Hrustic, El Hankouri; Sierhuis en Asoro.

