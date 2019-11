Gedeputeerde Staghouwer afwezig: boeren verlaten overleg met provincie

'We hebben onze vragen achtergelaten en zijn weggegaan. Met iemand die er niet is valt ook niet te praten'.

Dat zegt Wim Bos van het Landbouw Collectief Groningen over de afwezigheid van gedeputeerde Staghouwer bij het overleg tussen de Groninger boeren en de provincie Groningen donderdag.

Handen ineen geslagen

Boeren uit alle sectoren in onze provincie hebben sinds de protesten de handen ineen geslagen en een collectief gevormd.

Twintig afgevaardigden van alle boerenorganisaties waren naar hotel Van der Valk in Westerbroek afgereisd om te praten met de provincie over de stikstofproblematiek.

Het was het eerste overleg na het boerenprotest in Groningen op 14 oktober bij het provinciehuis.

Ander belangrijk overleg

'Staghouwer meldde vooraf dat hij niet kon komen omdat hij een andere belangrijk overleg had. We hebben nog gevraagd om het uit te stellen, maar dat wilde hij niet', vertelt Wim Bos, zelf melkveehouder.

We hebben de ambtenaren van de provincie die er wel waren kort aangehoord, en zijn toen opgestapt Wim Bos, Landbouw Collectief Groningen

'Dat vinden wij teleurstellend. We hebben de ambtenaren van de provincie die er wel waren kort aangehoord, en zijn toen opgestapt. We hebben de vragen achtergelaten. Staghouwer is voor ons de man waarom het draait'.

Teleurgesteld

De boeren zijn dus teleurgesteld, maar zetten volgens Bos de hakken niet in het zand.

'Wat ons betreft staat de deur nog wagenwijd open. Wij willen wel graag haast maken met een nieuw overleg met Staghouwer, omdat binnenkort de Provinciale Staten ook over het landbouwbeleid vergadert. En dan willen wij als mensen die het aangaan, ook zijn gehoord', aldus Bos.

Ik vind het jammer dat dit is gebeurd. Maar ook voor mij staat de deur nog steeds wagenwijd open Gedeputeerde Henk Staghouwer

Gedeputeerde Henk Staghouwer laat weten dat hij de boeren van te voren duidelijk had gemaakt dat hij er niet bij kon zijn. 'Ik vind het jammer dat dit is gebeurd. Maar ook voor mij staat de deur nog steeds wagenwijd open'.

Staghouwer was ten tijde van het overleg in Westerbroek zelf in Den Haag voor overleg van de provincies met minister Carola Schouten en minister-president Mark Rutte. Dat gesprek ging over dezelfde stikstofproblematiek.

'Schuld van Rutte'

De gedeputeerde werd op het moment dat hij met de minister-president in gesprek was op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen in Westerbroek, en vertelde het aan de minister-president.

Rutte zei dat ik hem maar de schuld moest geven dat ik niet in Westerbroek kon zijn Gedeputeerde Staghouwer

'Rutte zei dat ik hem maar de schuld moest geven dat ik niet in Westerbroek kon zijn, maar dat de boeren toch ook wel konden begrijpen dat ik me niet in tweeën kan splitsen...'

Staghouwer denkt dat er volgende week vrijdag meer duidelijkheid komt over de stikstofproblemen. Voor 1 december moet er ook voor de boeren helderheid zijn.

Even de tijd geven

'Het eerstvolgende overleg (19 november -red) met de Groningse boeren ben ik er gewoon weer bij. Ik wil alles wat in mijn mogelijkheden ligt voor de boeren doen maar ze moeten me ook even de tijd geven.'

De boeren en de provincie Groningen kwamen bij de boerendemonstratie van 14 oktober lijnrecht tegenover elkaar te staan omdat de provincie Groningen bij monde van gedeputeerde Staghouwer in tegenstelling tot de Friezen en de Drenten de stikstofmaatregelen niet wilde opschorten.

Daarop werd de deur van het Provinciehuis stukgereden en drongen een aantal actievoerders naar binnen, die er vervolgens door de politie weer uit werden gezet.

