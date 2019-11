Schier in de winter: 'Je doet hier dan hele oude vondsten'

Hoe is het winterseizoen op Schier? Het antwoord op die vraag zoeken verslaggevers Beppie van der Sluis en Jeroen Berkenbosch uit. In drie reportages. Vandaag deel 3.

Zeebodem omgewoeld

'Door de harde wind en de stormen wordt de zeebodem omgewoeld en spoelt er meer aan dan in de zomer. Met name de wat grotere schelpen', vertelt Thijs de Boer.

Ook bij een oostenwind is er volgens hem regelmatig wat te vinden zoals barnsteen. Hars die meer dan een miljoen jaar uit bomen is komen druipen en wat versteend is en in de zee beland is',



MSC Zoë

Tijdens de containerramp was hij ook te vinden op de strand. Hij zag ook veel spullen voorbij komen en nu nog steeds. 'Ja, daar gaan we nog jaren last van hebben. Er is al een keer eerder een container overboord geslagen hier in de buurt. Die spullen daarvan zag ik jaren daarna nog aanspoelen', vertelt De Boer.



De Boer neemt ook groepen mee het strand op, om te zoeken naar schelpen. Ook in het laagseizoen. 'Als je, je ogen, oren en neus de kost geeft dan is er genoeg te doen hier'.

'In de winter spoelt er meer aan. Met name de wat grotere schelpen.' (foto: Beppie van der Sluis)



Dat beaamt ook ondernemer Jan Bert Arends. Hij organiseert buitenactiviteiten zoals blokarten, boogschieten en vliegeren. 'Dat kan ook prima in de winter. Het mooiste is als er snel is en je daar doorheen rijdt'.

Paardentrailer

Zomers heeft hij een accommodatie op het strand. Maar 's winters moet hij deze afbreken en runt hij de boel vanuit een paardentrailer.

'Het liefst breken we de boel niet af. Maar dat moet vanwege regelgeving', vertelt Arends. Door hoog water moeten alle strandtenten in de winterperiode worden afgebroken. Anders kunnen deze, wanneer ze weg waaien, mogelijk schade aan de duinen veroorzaken.



Goed kleden

Volgens Arends zijn er genoeg groepen die ook in de winter activiteiten doen. 'Als je maar een jas aan doet en je goed kleed. Dan is er niks aan de doen en dan is er nog vanalles te beleven en te doen op het strand'.

