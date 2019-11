Raad Midden-Groningen met 'vervelend gevoel' akkoord over begroting 2020

De financiële situatie van de gemeente is penibel. De najaarsnota neemt een grote hap uit de algemene reserves van de gemeente. Die reserves zijn dit jaar gehalveerd. 'Zo kunnen we niet jaren doorgaan', weet ook coalitiepartij PvdA.

Echt te weinig geld

Het frustreert de raad en het college dat het Rijk niet over de brug komt met meer geld voor de gemeente. 'Op een bepaald aantal dossiers krijgen wij echt te weinig geld van het Rijk', zegt wethouder Erik Drenth.

De coalitiepartijen delen die mening: 'Het wordt ons moeilijk gemaakt', betoogt Thea van der Veen van coalitiepartij PvdA. 'Bloed, zweet en tranen. Dat zijn de ingrediënten van de begroting 2020', begon Maarten Kluit van coalitiepartij SP zijn betoog. 'We gaan met een moeilijk gevoel akkoord, omdat de begroting structureel niet sluitend is. Maar met name door beleid van het Rijk is dat niet mogelijk.'

Dit jaar is er al besloten om in totaal elf miljoen euro te bezuinigen en daar komt dan nog de twee miljoen euro van volgend jaar bovenop. In het begin van 2020 wordt bekend waarop precies beknibbeld gaat worden.

Creatieve oplossingen

Tijdens de begrotingsraad wordt er wel alvast creatief nagedacht om de tekorten op te heffen. De SP met het meest opvallende voorstel: 'We roepen op tot een loterij in navolging op de loterij van Gymclub Acro Academy Noord-Nederland uit Marum. Zij hebben een vakantiewoning verloot. Al snel hadden ze alle loten verkocht. Misschien kunnen wij ook zo iets?'

Het zorgde voor lachende wethouders en raadsleden. Maar het laat wel zien dat de raad ook niet meer zo goed weet wat ze moeten doen. 'Ik zie daar het ongemak met de huidige financiële situatie in. We moeten iets. Wie bedenkt iets om het op te lossen?', reageert wethouder Erik Drenth.

Loterij?

Of de gemeente daadwerkelijk zo'n loterij gaat organiseren is nog maar de vraag. Later wordt er opnieuw over de motie gestemd. Donderdagavond was de stemverhouding namelijk gelijk. Als de motie wordt aangenomen zal de gemeente kijken of het überhaupt mag.

Uiteindelijk wordt de begroting niet unaniem aangenomen. Oppositiepartijen Gemeentebelangen, D66 en Leefbaar Midden-Groningen stemmen tegen. Die eerste twee geven aan dat ze niet akkoord kunnen gaan met een begroting die volgens hen niet sluitend is.

