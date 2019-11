Easytoys wint grootste Gouden Gazelle

In de categorie grote bedrijven, met een omzet van meer dan 10 miljoen euro, kwam de snel groeiende webshop in erotische artikelen als beste uit de bus. Vorig jaar viel het bedrijf van Eric Idema in de categorie middelgroot (omzet 2 tot 10 miljoen euro) net buiten de beste drie.

Brons voor Simian

In dezelfde categorie grote bedrijven ging de Bronzen Gazelle naar onlinedrukker Simian uit Westerbroek. Simian, één van de grootste onlinedrukkers van Nederland, won vorig jaar brons in de categorie middelgroot. E-commerce bedrijf Brandfield uit Groningen, groot geworden met de online verkoop van sierraden en accessoires viel in deze categorie buiten de prijzen.

Volledig Gronings

In de categorie middelgroot was het een volledig Gronings podium. Finaxe Management, vorig jaar nog zilver in de categorie klein, won de Gouden Gazelle. Finaxe levert tijdelijke businesscontrollers en andere financiële specialisten. Het zilver was voor Nova incasso.

Deze snelle groeier met kantoren in Groningen en Amsterdam helpt bedrijven bij het innen van openstaande vorderingen. Henk Jan Bijmolt van online houthandel Gadero uit Groningen, vorig jaar zilver, kon de Bronzen Gazelle in ontvangst nemen.

31 FD Gazellen

Solarfields uit Groningen, ontwikkelaar van zonneparken, won een Gouden Award in de categorie klein voor bedrijven met een omzet van 250.000 tot 2 miljoen euro.

In totaal kregen 53 bedrijven de titel FD Gazelle uitgereikt. 31 ondernemingen kwamen uit Groningen. 3 in de categorie groot, 13 streden mee in de categorie middelgroot en 15 in de categorie klein.

Minimaal twintig procent groei

Om voor een Gazelle in aanmerking te komen moet de omzet in de afgelopen drie boekjaren minstens twintig procent gegroeid zijn. De combinatie van omzetgroei, winstgevendheid en personele groei bepaalt wie in iedere categorie met goud, zilver of brons naar huis gaat.

Finale in Amsterdam

De winnaars gaan door naar de finale in Amsterdam op donderdag 21 november, om daar met de andere regionale winnaars te strijden om de landelijke FD Gazellen in de drie categorieën. De FD Gazellen worden dit jaar voor de zestiende keer uitgereikt door het Financiële Dagblad.

