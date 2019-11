Laatste begroting Delfzijl goedgekeurd, zorgen om financiële toekomst

Wel zijn er bij meerdere partijen zorgen om de toekomst.

Rode cijfers Eemsdelta

Waar Delfzijl een prima reserve heeft, hebben fusiepartners Loppersum en Appingedam minder spek om de botten. Dat baart de PvdA en Fractie 2014 zorgen.

Volgens financiën-wethouder Jan Menninga (Fractie 2014) zijn die zorgen terecht: 'Het zou goed kunnen dat de nieuwe gemeente Eemsdelta niet direct zwarte cijfers schrijft.' Dat komt vooral door de grote uitgaven in het sociaal domein, waar het Rijk volgens de gemeenten te weinig geld voor geeft.

Mochten er opnieuw grote tegenvallers zijn, dan komt Eemsdelta in hetzelfde schuitje als andere fusiegemeenten in onze provincie, zoals Midden-Groningen en Groningen. Dat betekent: bezuinigen.

Hondenbelasting afschaffen?

In het laatste jaar van Delfzijl komen er geen grote veranderingen meer. Wel willen verschillende partijen kleine aanpassingen. Zo pleit Lijst Stulp voor het afschaffen van de hondenbelasting.

'Het is totaal achterhaald en het zorgt voor hoge kosten voor hondenbezitters', vindt fractievoorzitter Edward Stulp. Daarnaast heeft fusiepartner Appingedam ook geen hondenbelasting. Loppersum wel.

Of de hondenbelasting blijft, is nog even de vraag. Eén raadslid was afwezig, dus was er een even aantal volksvertegenwoordigers. Negen raadsleden waren voor en negen tegen, daarom wordt er de volgende vergadering gestemd.

Compensatie ozb

Lijst Stulp wil daarnaast dorpshuizen en sportverenigingen volledig compenseren voor de onroerendezaakbelasting (ozb). 'Zeker de sportverenigingen hebben dat hard nodig', zegt Stulp.

De raad steunt dat unaniem.

Losliggende tegels

De ChristenUnie vindt dat bankjes, stoepen en wegen aangepakt moeten worden. 'In sommige wijken heb je veel losliggende tegels en veel te weinig prullenbakken. Kunnen we daar niet iets aan doen?', vraagt fractievoorzitter Cor Buffinga zich af.

Volgens Menninga moest de gemeente hier de afgelopen jaren fors op bezuinigen. 'Dat is wel eens onderbelicht gebleven, maar dat vind ik heel zorgelijk. Er gaat veel geld naar het sociaal domein, dat is belangrijk, maar dat is ten koste gegaan van de openbare ruimte.'

Als er meevallers zijn, wil Menninga geld hiervoor vrijmaken.

Lachgas

VVD-raadslid Eduard Mulder vraagt zich af of de gemeente maatregelen kan nemen tegen het gebruik van lachgas. Arnhem heeft dit onlangs voor de hele gemeente verboden.

Volgens burgemeester Beukema is het de vraag of dat het ei van Columbus is, aangezien het verbod ingaat tegen landelijke regelgeving. 'Maar als dat juridisch standhoudt, zullen wij dit onmiddellijk overwegen. We volgen dit met argusogen.'

Begroting bijna unaniem goedgekeurd

Alleen de Seniorenpartij stemde tegen de begroting. De partij maakt zich zorgen om de forse tekorten bij Werkplein Fivelingo en verwacht volgend jaar opnieuw tegenvallers.

Delfzijl gaat op 1 januari 2021 op in de nieuwe gemeente Eemsdelta.

Lees ook:

- Jan Menninga (71) maakt eerste én laatste begroting Delfzijl: 'Tijd voor een nieuwe generatie'