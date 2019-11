Lokaal Betrokken Stadskanaal: drie keer per jaar de gft-container buiten is mooi zat

Als het aan de partij Lokaal Betrokken ligt, wordt de groene gft-container in Stadskanaal volgend jaar nog maar drie keer per jaar gratis geleegd.

In de gemeente Stadskanaal mogen de inwoners hun grijze container (rest) acht keer, en de groene container zes keer per jaar voor niks laten legen. Dat kan best een beetje minder, vindt de partij.

Heel rooskleurig

'Zes keer is wel heel rooskleurig ingeschat. Dat zien wij écht niet gebeuren', aldus Jur Mellies van Lokaal Betrokken. 'Volgens ons is dit teveel van het goede. Zoveel groene containers zie ik in die gratis periodes niet bij de weg staan. Maar de vuilniswagen moet wel rijden, en daar betalen we met zijn allen voor, ook als we de groene container niet bij de weg zetten.'

Mellies pleit voor één of twee keer ophalen in het voor- en najaar. 'Dat scheelt in de kosten.'

