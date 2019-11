Arsenal, Valencia en traditionele top-3 komen naar Eurocup Delfzijl

Het volledige deelnemersveld bestaat uit Ajax, Feyenoord, PSV, FC Groningen, Sparta, titelhouder Bayern München, KRC Genk, Chelsea, Fortaleza (Brazilië), Arsenal, Valencia en het Regioteam, dat er voor de achtste keer bij is.

Pre-visit

Nick de Groot, names de organisatie verantwoordelijk voor het strikken van de deelnemers, is tevreden over de nieuwkomers: 'Grote namen uit twee grote Europese competities. De club uit de Spaanse sinaasappelstad is natuurlijk een prachtige naam. Het eerste elftal van Valencia CF is vorig jaar geëindigd op plaats vier, achter kampioen FC Barcelona, Atletico Madrid en Real Madrid.'

'Arsenal FC is afgelopen september al langs geweest voor een zogeheten pre-visit. Een pre-visit is door de Engelse voetbalbond (FA) verplicht gesteld', vervolgt de Groot. Een vertegenwoordiger van de club dient het verblijf vooraf te visiteren en te inspecteren. Engelse ploegen zijn verplicht in een hotel te verblijven.'

Londense clash

Hij kijkt uit naar een mogelijke derby op Delfzijlster grondgebied: 'Hopelijk krijgen we tijdens het toernooi een clash tussen de clubs uit Noord-Londen (Arsenal) en West-Londen (Chelsea).'

Haven

Het is de achtste editie van het toernooi voor jeugdteams onder-13. Eurocup Delfzijl wordt op zaterdag 11 en zondag 12 januari 2020 in de loods van Wijne Barends in de haven van Delfzijl gespeeld.

