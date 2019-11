Eerste mbo-studentenvereniging zoekt nog een borrelplek

Donderdagavond presenteerde de vereniging zich aan potentiële leden. 'We moesten folders bijdrukken, zoveel interesse was er', vertelt mede-oprichter Leon Tjemmes.

Nieuwe vrienden maken

Mbo'ers werden altijd scholieren genoemd, naar vanaf het nieuwe studiejaar gaan ze als studenten door het leven. En daar hoort natuurlijk een eigen studentenvereniging bij, vonden de Alfa-studenten.

'We zijn er trots op dat het ons voor 2020 gelukt is en dat we daarmee de eerste zijn', vertelt ict-student Wesley Wedzinga.

'Met Primus gaan we mbo-studenten van verschillende scholen bij elkaar brengen om nieuwe vrienden te maken, want normaal gesproken heb je alleen contact met studenten van je eigen school.'

Naast samen studeren, eten en borrelen wil Wedzinga met Primus werken aan een netwerk voor bedrijven. 'Zo moeten onze leden makkelijker aan een stageplek of baan komen.'

Geen ontgroening

Primus valt volgens de oprichters te vergelijken met bekende verenigingen in Stad als Vindicat en Albertus. 'Maar dan zonder ontgroening. Dat vinden we niet zo gepast', zegt Tjemmes. 'We willen gewoon gezellige evenementen organiseren.'

Wie biedt hulp?

Waar het bij Primus nog aan ontbreekt is een eigen onderkomen. Een plek om samen te komen en te borrelen.

'Daar zijn we heel hard mee bezig. Van het Alfa College mogen we al wel een lokaal gebruiken voor vergaderingen, maar een plek om te borrelen hebben we nog niet. Het zou leuk zijn als iemand iets voor ons kan regelen.'