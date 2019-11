Nieuwe eigenaar voor Groningse afvalbedrijven

Ook stortplaats Stainkoeln in Stad komt in andere handen (Foto: Theo Sikkema/RTV Noord)

Afvalconcern Indaver is de nieuwe eigenaar van een aantal Groningse afvalbedrijven. Het neemt hiervoor Grontmij Beheer Reststoffenprojecten (BRP) over van ingenieursbureau Sweco Nederland (het voormalige Grontmij).

Onder Grontmij BRP vallen stortplaats Stainkoeln, biomassa- en composteerbedrijf Vagroen, grond- en bouwstoffenleverancier Secundaire Bouwstoffen Unie en Waterzuivering Milieuboulevard Groningen.

Behalve in Groningen hebben de bedrijven ook locaties in Gaarkeuken, Delfzijl, Oude Pekela en Leeuwarden.

Geen banen weg

Sweco wilde al geruime tijd af van de Groningse afvalbedrijven, omdat die niet tot de kernactiviteiten behoorden. Het is daarom op zoek gegaan naar een koper. Bij Grontmij BRP werken 26 mensen. Zij behouden hun baan, belooft de nieuwe eigenaar.

Indaver is een Europese speler in de afvalbranche. Het concern is actief in België, Frankrijk, Duitsland, Portugal, Italië, Ierland en het Verenigd Koninkrijk. In Nederland zat het bedrijf tot nu toe alleen in het zuidwesten.

Logische overname

'Deze overname betekent voor ons dus een mooie uitbreiding van onze huidige activiteiten. Groningen ligt aan de andere kant van het land, maar het is wel een logische acquisitie. We zitten bijvoorbeeld ook in Noord-Duitsland', zegt woordvoerder Femke Mackenzie.

Indaver heeft Grontmij BRP onder meer overgenomen om stortcapaciteit voor zijn klanten zeker te stellen. Daarnaast denkt het concern met Grontmij BRP zijn marktpositie te kunnen versterken - niet alleen in Nederland, maar ook internationaal.

Kennis gebruiken

'In Groningen zit bij de Stainkoeln veel kennis op het gebied van storten. Het is een nog actieve stortplaats, waarvan ook een deel is afgedekt. Die kennis kunnen we goed gebruiken in het buitenland, waar minder expertise is als het gaat om de eindafwerking van een niet meer actieve stortplaats', verklaart Mackenzie.

'Hetzelfde geldt voor Vagroen. Wij zien internationaal veel kansen op het gebied van biomassa en groenafval.'

Indaver doet geen mededelingen over wat het voor Grontmij BRP heeft betaald.

