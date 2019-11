Te weinig bluswater: 'Onbegrijpelijk dat het nog kan in Nederland'

'Ik heb hier 25 jaar gewoond en nu is er niks meer van over. Vreselijk om te zien hoe veel zooi er nu ligt.'

Nicky Muller kijkt verslagen om zich heen. Het huis van haar ouders aan de Engelkeslaan in Westerlee ging donderdag in vlammen op. De gevels staan nog overeind, maar het dak is ingestort en het interieur volledig verwoest. Rond de ruïne staan hekken.

Tekort aan bluswater

De brandweer probeerde nog om een deel van de woning te redden, maar moest door een tekort aan bluswater met lede ogen toezien hoe het huis volledig verwoest werd.

'Onbegrijpelijk dat het nog kan in Nederland. Als er wel genoeg was geweest, was het beperkt gebleven tot de woonkamer. Dan hadden we hier niet zo gestaan.'

Muller zat voor haar werk in Amersfoort, toen haar vader foto's van de brand stuurde. 'Toen was het nog niet zo erg, maar toen ik hier aankwam was het kwaad al geschied. Het hele dak was er eigenlijk al af.

Geert Walburg van de brandweer over het tekort aan bluswater:



Onveilig gevoel

Achterbuurman Kees maakt zich zorgen en voelt zich niet veilig meer. Hij wil met de brandweer en de gemeente om tafel.

'Het is zo frusterend als je hier staat te kijken en je ziet dat het water op is, als de brandweer twee wagens heeft leeggespoten. En dan moeten ze een uur wachten, waardoor dit huis hier volledig verwoest is', zegt hij.

'Dat was niet nodig geweest, als er een goede watervoorziening was. Dat frustreert mij. Dit kan niet. De politiek zal zich hiermee bezig moeten houden, want dit is zo urgent.'

De gemeente Oldambt was niet bereikbaar voor commentaar

