'Grote belangstelling' voor werkplek in oude V&D in Stad (update)

Tientallen bedrijven hebben zich al gemeld bij Projectontwikkelaar MWPO om zich in het oude V&D-pand aan de Grote Markt in Stad te vestigen.

Dat zegt projectmanager Emil Meems.

Eind volgend jaar gaat het pand verder onder de naam Het Groot Handelshuis.

'Er is veel interesse. We zijn op dit moment met iedereen in contact.' De eerste aanvragen kwamen volgens de manager direct na de bekendmaking tijdens festival Let's Gro binnen.

'Die zijn we nu allemaal aan het filteren. Het kost wel even wat tijd om iedereen bij langs te gaan', zegt Meems.

De geïnteresseerden variëren van zzp'ers tot grote bedrijven. 'We kunnen natuurlijk nog geen toezeggingen doen over wanneer zij er precies in kunnen.'

Werkzaamheden begonnen

MWPO is inmiddels begonnen met de voorbereidende werkzaamheden voor de verbouwing van het pand. 'Het gaat voornamelijk om het verwijderen van oude wanden', vertelt Meems.

In het voormalige warenhuis werden voorzetwanden gebruikt om de winkelvloer vorm te geven. Die worden nu stuk voor stuk gesloopt om de ruimte beter in kaart te brengen. 'We kunnen nu niet zo goed zien hoe alles erbij ligt. Pas als die wanden weg zijn, weten we de contouren van het pand en kan ons ontwerpteam aan de slag.'



In de tussentijd moeten er ook nog asbest worden verwijderd Emil Meems - Projectmanager MWPO

Asbest verwijderen

De grote constructieve werkzaamheden, zoals het verwijderen van de roltrappen, beginnen naar verwachting in januari. Toch wil de manager hier nog niet te veel toezeggingen over doen. 'In de tussentijd moet er ook nog asbest worden verwijderd.'

De vorige eigenaren waren ook op de hoogte van het asbest. 'Dat kon blijven zitten, omdat het op niet-zichtbare plekken in het pand is aangetroffen', vertelt Meems. 'Maar nu we willen verbouwen moet dat echt opgeruimd zijn.'

Nieuwe voorgevel

Begin volgend jaar moet ook de nieuwe voorgevel worden geplaatst. 'Ook die datum is nog niet bekend, want restaurant La Place moet in die periode wel gewoon bereikbaar zijn. Hierover zijn we nog in gesprek.'

Supermarkt als eerste klaar

De verbouwing van de begane grond van het oude V&D-pand moet volgend jaar als eerste klaar zijn. Supermarkt Jumbo, die nu al aan de achterkant van het pand zit, krijgt het hele vloeroppervlak.

In verband met die verbouwing is de supermarkt aan de Ebbingestraat tot die tijd gesloten.

Winkels en kantoren

In Het Groot Handelshuis komen straks zowel winkels als kantoorruimtes. De ontwikkelaar hoopt dat er zo'n 450 mensen in het pand aan het werk kunnen.

Dit bericht is bijgewerkt met meer informatie over het aantal aanmeldingen van bedrijven voor een werkruimte in het pand.

