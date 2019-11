Nieuw jaar, dezelfde zorgen voor jongerencentrum Jimmy's

Politiek Oldambt krijgt komende maandag de keuze voorgelegd: blijft Oldambt een jaarlijkse subsidie van 69.000 euro verstrekken of niet? De raad was vorig jaar unaniem voor de subsidie, maar bezuinigingen in Oldambt zijn onvermijdelijk. Jimmy's vreest het ergste.

Jimmy's is een jongerenorganisatie in Winschoten. Volgens de organisatie komen er dagelijks zo'n twintig jongeren en weet zij jaarlijks zo'n zevenhonderd jongeren te bereiken. Volgens het centrum kunnen vooral jongeren met een 'rugzakje' hun ei goed kwijt.

'Wij hebben meerdere jongeren binnen Jimmy's die dankzij de betrokkenheid toch besluiten om hun leven weer op orde te krijgen', staat in de brief naar de raad.

'Ook hebben we jongeren die moeilijkheden hebben in de thuissituatie of worstelen met suïcidale gedachten. We horen regelmatig dat het genoeg is voor jongeren dat zij bij Jimmy's terechtkunnen. Deze jongeren hoeven dan niet doorverwezen te worden.'

'Als Jimmy's er niet meer is...'

Jakob Mulder is stagebegeleider bij Jimmy's. Volgens hem is de organisatie onmisbaar. Hij vertelt: 'De wachtrijen van hulpverlening zijn een stuk langer en hier kan je altijd langskomen om een praatje te maken. Er zijn jongeren die zeggen: als Jimmy's er niet was geweest, was ik er ook niet meer.'

Hij vervolgt: 'Jongeren zouden anders op straat zwerven, drugs gebruiken, stelen en noem maar op. Het ligt ontzettend gevoelig. Ik weet niet wat er gaat gebeuren als Jimmy's er niet meer is.'

'Wij besparen'

De organisatie claimt dat zij geen geld kost, maar juist geld oplevert. De gedachte daarachter is: jongeren komen minder snel in het zorgtraject terecht, omdat zij in het voorstadium al hun verhaal kunnen delen met leeftijdsgenoten en begeleiders.

Het was dezelfde oproep die er vorig jaar voor zorgde dat de subsidie 'gewoon' werd toegekend. Nu is dat minder vanzelfsprekend. Oldambt moet miljoenen bezuinigen. Het college heeft het voornemen om te blijven investeren in meerdere programma's voor jongeren, maar wil Jimmy's loslaten.

De organisatie spreekt van weggegooid geld. 'In de afgelopen vier jaar hebben jullie 258.500 euro geïnvesteerd. Daarnaast is 20.000 euro geïnvesteerd in een nieuwe locatie. Als wij nu niet door kunnen, voelt dat echt als weggegooid geld.'

Aankomende maandag, 11 november, besluit de raad van Oldambt waar op bezuinigd gaat worden. Pas die avond weet Jimmy's waar zij aan toe is.

