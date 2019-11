Brandweer leert van shovelbrand: 'Opeens zag ik een gewonde door een deur kruipen'

Die les trekt de Groningse brandweer uit een brand bij kartonfabriek Solid Solutions in Hoogkerk. Daar woedde afgelopen juni brand in een shovel en raakte een medewerker van het bedrijf gewond.

Gevaar

Reden genoeg voor de brandweer om de eigen inzet eens goed tegen het licht te houden. Op de instructievideo die daarvan gemaakt is, vertelt brandweerman Stefan van Hussel hoe de brandweer aan de klus begon.

'Vooraf hebben we elkaar in de wagen nog gewaarschuwd voor de gevaren van exploderende banden. Dat was in het verleden al een keer gebeurd in Friesland en dat filmpje stond ons nog goed voor ogen. We zouden dus niet aan de zijkant gaan blussen, maar ervoor en erachter.'

Enorme explosie

Bij aankomst in Hoogkerk zagen Van Hussel en zijn collega's dikke rookpluimen bij het bedrijf. 'De shovel stond dus goed in de fik. We begonnen met blussen, maar na twee, drie minuten volgde er een enorme explosie.'

Hij liet zich niet van de wijs brengen door de flinke dreun en ging door met blussen. Tot hij na een paar minuten iemand om hulp hoorde roepen.

'In mijn ooghoek zag ik een man gewond uit de roldeur van het bedrijf kruipen.'

Op deze video van Dery Joosen is de explosie van een shovelband duidelijk te horen.



Tweede dreun

Van Hussel waarschuwde de andere brandweerlieden op het slachtoffer, zodat er eerste hulp verleend kon worden. Zelf ging hij met een collega's verder met blussen. Toen volgde een tweede dreun.

'Die was nog heftiger dan de eerste. In mijn beleving kwam de shovel echt los van de grond. Dan weet je eigenlijk niet zo snel wat je gebeurt.'



De tweede velgring vloog over ons heen, dat had heel anders af kunnen lopen Stefan van Hussel - Brandweerman van dienst

Rondvliegende velgringen



Achteraf bleek dat van beide velgen van de shovel een ring was afgeschoten.

'Bij de eerste explosie is die velgring door een overheaddeur een gebouw ingeslagen. Daarachter was het slachtoffer bezig.'

Bij de tweede explosie kwamen de brandweerlieden zelf goed weg. 'Die velgring is in de gevel geschoten en hoog over ons heen gevlogen. Hij belandde 75 meter verderop. Dat had heel anders af kunnen lopen...'

Les voor iedereen

Van het incident in Hoogkerk is volgens Van hussel voor alle brandweerlieden iets van te leren.

'Wat we ervan geleerd hebben is een brandende shovel in een open veld niet direct gevaar hoeft op te leveren, als je maar aan de voor- of achterkant staat te blussen. Staat zo'n voertuig tussen gebouwen, dan wordt het een heel ander verhaal. Dan moet je veel meer afstand bewaren en om je eigen veiligheid denken.'

Bekijk de volledige instructievideo hier

