Slagers over stikstof: 'We weten niet wat er op ons pad komt'

Veel slagers hebben nog geen idee waar ze aan toe zijn, en hoe groot de impact voor hun bedrijven zal zijn.

'Op dit moment ervaren wij hier nog geen problemen mee, maar in de toekomst misschien wel', zegt slager Egbert Heuker uit Stad. 'Het is nu gewoon afwachten.' Slager Peter Wilner uit Roden bevestigt dit beeld: 'We weten niet wat er op ons pad komt, maar het zal ongetwijfeld zo zijn dat het vlees duurder gaat worden.'

EU-probleem

Onder de slagers is veel begrip voor de boeren. 'Als ik kijk hoe die boeren gepakt worden, dat vind ik schandalig', aldus slager Rinus Oosterhof uit Stad. Slager Remco Borkhuis uit Delfzijl denkt dat het probleem niet op landelijk niveau aangepakt moet worden. 'Dan kom je nergens. Dit is een probleem van de gehele Europese Unie.'

Daar is Wilner het volledig mee eens. 'We hebben het in Nederland opeens over autoloze zondagen en halvering van de veestapel. Dit hele kleine stipje op de kaart maakt zich druk voor de hele wereld.'

Soja

Hoe kijken de slagers aan tegen vleesvervangers? 'Ik ben slager dus ik ga niet over naar soja-producten', zegt Rinus Oosterhof stellig. 'We hebben wel vegetarische producten in de winkel liggen, maar ik zie het niet zitten om volledig van vlees af te stappen.'

Slager Wilner sluit zich hier bij aan: 'We willen toch allemaal ons stukje vlees op ons bord houden?' Heuker heeft het wel eens overwogen. 'Ik ben er nog niet mee bezig maar ik sluit vegetarische producten in de toekomst zeker niet uit.'

'Groningen is daar nog niet aan toe', vindt Remco Borkhuis. 'Maar ik begrijp de overstap zeker wel. Als je kijkt naar de negatieve publiciteit rondom vlees, dan zie je dat de consument het steeds vaker laat staan. Dit ga je in de slagerssector wel merken.'

Toekomst

Borkhuis: 'Je moet kijken waar je nieuwe klanten weg kunt halen. Ik weet niet wat een eventuele halvering van de veestapel met de prijs van vlees gaat doen, dat zullen we gaan zien.'

Wilner bespreekt het onderwerp ook met zijn kinderen. 'Het zal mijn tijd wel duren, maar mijn kinderen nemen het bedrijf straks over. Ik heb hen weleens op het hart gedrukt dat ze misschien uit moeten kijken naar een ander beroep.'

'Goede slager blijft bestaan'

Heuker maakt zich geen zorgen. 'Ik ben ervan overtuigd dat een goede slager altijd blijft bestaan.' Ook Oosterhof, net als collega Heuker gevestigd in Stad, is vrij nuchter. 'Natuurlijk zie je wel verandering, maar dat zal altijd zo blijven. Als het voor iedereen een probleem is, dan is het geen probleem.'

