Burgemeesters willen stedenband Delfzijl, Amsterdam, Sluis en Heerlen versterken

De gemeenten hebben sinds 2014 een stedenband en praten jaarlijks met elkaar over bevolkingskrimp.

'Mooie erfenis Van der Laan'

Het idee komt oorspronkelijk van wijlen burgemeester Eberhard van der Laan. Hij wilde als groeiende gemeente in de Randstad iets doen voor kleinere gemeenten in de regio die kampen met bevolkingskrimp.

'Van der Laan heeft veel erfenissen achtergelaten, maar dit vind ik wel een van de mooisten', zei burgemeester Femke Halsema na afloop. 'Het laat zien dat Amsterdam geen eiland is en zich verbonden voelt met andere delen van het land.'

Tegengestelde problemen

Volgens Halsema zijn de problemen in Delfzijl tegengesteld aan die van Amsterdam: 'Wij hebben te weinig grond, wij weten niet waar we de mensen moeten laten en de middenklasse trekt weg. Dus wij hebben hele andere problemen. We hebben vooral besproken hoe we elkaar heel effectief kunnen helpen.'

Burgemeesters Halsema en Beukema over hoe de steden elkaar kunnen helpen



Burgemeester Gerard Beukema van Delfzijl denkt dat Amsterdam vooral op ambtelijk gebied kan helpen: 'Die gemeente heeft een ambtelijke organisatie waar je je vingers bij aflikt. Er zit ongelooflijk veel kennis en kwaliteit. Medewerkers kunnen ons ondersteunen bij de problemen die hier spelen.'

Burgemeester Emile Roemer van Heerlen liet weten onder de indruk te zijn: 'We hebben in korte tijd veel geleerd over de regio en besproken waar we elkaar kunnen versterken.'

Verdwaald in eigen stad

Terwijl de burgemeesters in het Muzeeaquarium met elkaar om tafel zaten, maakten ambtenaren en wethouders vrijdagmiddag een fietstocht door Delfzijl. Dat ging niet helemaal goed: wethouder IJzebrand Rijzebol (CDA) raakte eventjes verdwaald.

'Dat gaat hij nog tot aan het einde van zijn carrière horen', grapte burgemeester Beukema.

De burgemeesters spraken elkaar in het verleden één keer per jaar. Ze willen elkaar nu elk halfjaar zien. Het volgende overleg is in Amsterdam.

Lees ook:

- Gemeentebestuur zet mes in Groninger stedenbanden