'Baas' Padt: 'Soms heb je van die dagen dat alles lukt'

Uitblinker aan de kant van FC Groningen in het duel met Vitesse was keeper Sergio Padt. Met meerdere spectaculaire reddingen hield hij zijn ploeg op de been.

Dat hij na afloop dan ook 'baas' Padt werd genoemd kon hem wel bekoren. 'Ik zie het als een compliment,' lacht de doelman. 'Soms heb je van die dagen dat alles lukt. Het ging de laatste wedstrijden al lekker, hier geniet je natuurlijk van.'

Analyse

Na deze euforie kwam Padt met een analyse van de wedstrijd. 'We begonnen moeizaam, maar kwamen verrassend op 0-1. Toen kon ik twee keer redden op inzetten van Bryan Linssen. Ik heb lang met hem gewerkt, weet dat hij graag de lange hoek zoekt. Die tweede poging tik ik bewust op de lat, je wilt geen corners weggeven haha. Nee dat ging net goed.'

Snelle tegengoal

De tweede helft gaf een totaal ander wedstrijdbeeld. 'We komen slecht uit de kleedkamer, door die snelle goal van hun gaan ze er weer in geloven. Gelukkig blijven we overeind. Dan pak je drie punten bij Vitesse uit, ga je met een heerlijk gevoel de interlandperiode in,' besluit Padt.

Hoofdrol Asoro

Naast Padt eiste ook Joel Asoro een hoofdrol voor zich op. De Zweed scoorde beide Groningse treffers en was daarmee matchwinner. 'We wilden hier winnen vandaag, iets bereiken. Bij de eerste goal haalde ik uit na de rebound die de keeper weggaf. De bal moest er hoe dan ook in.'

Goed duo met Sierhuis

Bij zijn tweede treffer kreeg Asoro de bal mooi in de loop gekopt van Kaj Sierhuis. 'Een prima actie. We zijn al goed op elkaar ingespeeld.' De huurling van Swansea City voelt zich al aardig thuis in Groningen. 'Mijn familie is hier en gelukkig is de IKEA dichtbij, kan ik daar af en toe eten. Dat is iets van thuis en voelt goed.'

Hartslag van tweehonderd

Bij trainer Danny Buijs tikte de hartslag meerdere keren de tweehonderd aan. 'In de eerste helft kenden we onze beste fase,' aldus de oefenmeester. 'Verdedigend geven we daarna teveel weg, maken het veld te groot. Daarnaast hadden we in de 2e helft ook geen grip meer op de tegenstander.'

Strijd en passie

Wel was Buijs trots op de vechtlust die zijn ploeg had getoond. 'Met strijd en passie hebben we er alles aan gedaan om te winnen. Met Memisevic voor Sierhuis wou ik kracht toevoegen in de verdediging omdat hij goed de duels kan aangaan en verdedigend koppen. Gelukkig bleven we overeind.'

Lekkere punten

Aanvoeder Mike te Wierik ging door de zege met een goed gevoel richting interlandweekend. 'Dit zijn hele lekkere punten. Sergio houdt alles eruit, Joel Asoro scoort twee keer en speelt weer heel goed. Vitesse had zeker een punt verdiend, begrijp me niet verkeerd, maar eerder in het seizoen hebben wij ook weleens wat te weinig gekregen bijvoorbeeld tegen VVV. Nu is het andersom,' aldus Te Wierk.

