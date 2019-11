Houten trap Grote Markt krijgt mogelijk tweede leven als steiger

De Groninger architect Ben van der Meer wil het hout gebruiken voor de bouw van een steiger langs de diepenring in Stad.

Dudok aan het Diep

Van der Meer is één van de drie architecten die een ontwerp heeft ingediend voor het terrein van het voormalige benzinestation aan de Turfsingel. Een Rijksmonument, ontworpen door Dudok.

'Onderdeel van ons ontwerp is een steiger in het water waar je op kunt zitten', vertelt Van der Meer. 'Wij noemen het ook wel het kroonjuweel. Het heeft eigenlijk dezelfde functie als de trap op de Grote Markt. Het is een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en kunnen ontspannen.'

Forum

Het VVV-kantoor op de Grote Markt verhuist eind deze maand naar het Forum Groningen. Het kantoor en de houten tribune worden volgend voorjaar afgebroken. Volgens Van der Meer is het hout nog prima te gebruiken.

'We hebben er een expert bij gehaald. Er zitten natuurlijk ook wat mindere stukken tussen, maar het is altijd de moeite waard om de waarde van bestaande materialen af te wegen, voordat je klakkeloos overgaat tot het bestellen van nieuw hout.'

In totaal zit er 400 m2 meter hout in de trap. Van der Meer ziet dus kansen, maar het is nog onduidelijk wat er mee gaat gebeuren. 'De gemeente kan er geen zekerheid over geven. Mogelijk krijgt het gebouw een andere bestemming. Maar wij zijn kansendenkers. En als het er is en het is eigendom van de gemeente, dan moet je het in handen houden.'

Bovendien staat het nog helemaal niet vast dat Van der Meer de Dudok-opdracht krijgt. Het publiek kon tot vrijdagavond op één van de drie ontwerpen stemmen. In totaal hebben een kleine acht duizend mensen een stem uitgebracht. Het gemeentebestuur maakt later deze maand een definitieve keuze.

Op de lange baan?

De gemeente heeft twee miljoen euro voor Dudok aan het Diep gereserveerd. Hoewel de keuze voor het ontwerp nog moet worden gemaakt, gaan er in de gemeenteraad al stemmen op om het project op de lange baan te schuiven.

'Zolang de gemeente in financieel zwaar weer zit, moet een groot deel van de plannen voor de binnenstad uitgesteld worden', vindt Jimmy Dijk van de SP. Ook de Stadspartij, de VVD en het CDA zijn voor uitstel. 'In een later stadium kunnen we altijd nog kijken of en hoeveel geld we er voor over hebben', aldus fractievoorzitter René Bolle.

Van der Meer heeft begrip voor het standpunt van de oppositie. 'Wij gaan natuurlijk niet over de financiën van de gemeente. We doen het met budget dat virtueel beschikbaar is gesteld en daar hebben we naar gerekend. En het mooie van een goed ontwerp is dat het tijdloos is, dus waarom niet even wachten.'

