Man die vrouw op zebrapad aanreed, meldt zich

De automobilist die afgelopen zondag een 26-jarige vrouw heeft aangereden op een zebrapad in Groningen en vervolgens is doorgereden, heeft zich gemeld bij de politie.

Het gaat om een 73-jarige man uit Haren. De politie laat weten dat de man inmiddels is verhoord.

De aanrijding

Simone Eggens had samen met haar vriend de voetbalwedstrijd FC Groningen - Willem II bezocht. Nadat ze boodschappen hadden gedaan, ging het mis op weg naar huis. Op het zebrapad aan de Helperzoom werd ze aangereden, ter hoogte van station Europapark.

De getuige

Een andere automobilist zag het ongeluk gebeuren. Terwijl de vriend van Eggens zich over haar ontfermde, ging die bestuurder achter de dader aan. 'Hij zag hem stilstaan bij een stoplicht', vertelt Simone Eggens. 'De getuige heeft meteen zijn kenteken opgeschreven. De bestuurder zei eerst nog dat hij niks had gemerkt, maar uit zijn verklaring blijkt nu dat dat wel zo was.'

De getuige is waarschijnlijk teruggereden naar het zebrapad, maar Eggens was al onderweg naar het ziekenhuis. Daar bleek dat ze niks had gebroken, maar ze heeft wel een flink aantal kneuzingen: aan de knie, enkel, het kuitbeen, scheenbeen en staartbotje. Bovendien zit er vocht in haar knie.

Dankbaar

Eggens vertelde haar verhaal op RTV Noord en hoopte dat de dader zich zou melden. 'Zonder de getuige was het nooit gelukt', zegt Eggens. 'Dankzij hem heeft de dader zich nu gemeld.' Ze heeft inmiddels alle verzekeringsgegevens van de verdachte, waardoor ze haar kosten kan declareren.

Ondertussen heeft Eggens nog veel pijn. 'Het gaat eigenlijk wat slechter dan de afgelopen dagen. Ik ontdek nog steeds nieuwe blauwe plekken. Het komt ook steeds weer boven.'

Maar het allerbelangrijkst vindt Eggens de rol van de getuige. 'Zonder die man was dit nooit gelukt. Ik ben hem zo dankbaar. Ik heb zijn telefoonnummer, maar ik ben er nog niet aan toe om hem te bellen. Het is allemaal best wel emotioneel. Maar dat ga ik zeker nog doen.'

Lees ook:

- Aangereden vrouw: 'Ineens was er een klap'

- Groningse geschept op zebrapad, automobilist rijdt door